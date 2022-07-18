歐中高階貿易對話登場 學者：雙贏時光不復存在

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（中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電）繼4月會議失敗後，歐盟與中國19日將再舉辦貿易對話，談論供應鏈、能源、投資等議題。學者表示，中國還在適應與歐洲關係的新低點，雙贏時光已不復存在，也不認為這次對話會有新突破。

南華早報指出，歐盟將於19日與中國舉辦高階貿易對話，也是自4月1日歐中對話後雙方再次交換意見。

由立陶宛出身的歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國國務院副總理劉鶴共同主持這場線上會面，雙方的貿易與經濟代表也都將出席。

根據一位不具名的歐洲聯盟執行委員表示，會中將討論食物安全、能源價格、供應鏈、金融服務與雙邊貿易、投資等議題。

上一次4月的歐中會談以失敗告終，因為中國無法向歐洲保證不會在經濟和軍事上支援俄羅斯攻打烏克蘭，當時雙方答應夏天之前再次會談，以找到推進議題的具體方法。歐盟一再要求中國給出日程，但中國卻遲遲不回應。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）柏林辦公室訪問學者巴爾金（Noah Barkin）分析，北京回應緩慢可能是由於他們正在設法習慣與歐洲的新關係。

「那些歐中會議裡雙贏、掩蓋分歧、計畫不周密卻被端上檯面的時光已經早已不復存在。中國正在調適新真相，也就是雙方每次會面，歐盟都會提出關係中的尖銳議題。」

柏林智庫墨卡托中國研究所的分析師芝瑞提（Francesca Ghiretti）則說，中國非常希望重振經濟，並強化與歐盟在內的國際貿易連結。

芝瑞提表示：「歐盟與中國的外交關係在過去兩年間並不怎麼美好。COVID疫情的經濟重創，尤其是動態清零政策加上如今全球經濟局勢，也讓中國急著重拾與歐盟的正常生意關係。」

芝瑞提分析，中國正加速與開發中國家的多元化經濟關係，「但這不代表中國不再需要歐洲和美國市場」。

據歐盟統計局（Eurostat），2021年，中國是歐盟商品出口第三大夥伴國；是歐盟進口最大來源國。

歐盟中國商會（CCCEU）對會談持樂觀態度，也希望能處理歐盟日益嚴格的投資與商業環境。例如有國家資助背景的外國企業購買歐盟公司的行為將很快受到進一步規範，以解決單一市場外國補貼引起的扭曲。

此外，歐盟也還沒批准在北京看來具有「外交重要性」的歐中全面投資協議。

芝瑞提不期待19日對話會有任何新的協議。「中國還在用過去的策略推動歐盟，沒有任何新的提議，只會試著舊事重提。」

中國看準歐洲商人還是想「錢進中國」，芝瑞提說：「因此他們將持續嘗試推動投資協議，儘管自己也知道成功機率不高。至於歐洲，這議題是不會有進展的，因為歐盟仍需要批准協議的法律框架，而這件事仍然不太可能會發生。」（編輯：林治平）1110718