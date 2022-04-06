中歐峰會沒有共識 歐盟代表形容如聾人對話

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歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾以「聾人對話」形容中歐峰會。圖為1日以視訊方式舉行的中歐峰會。（圖取自twitter.com/JosepBorrellF）

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾在歐洲議會報告中歐峰會成果，以「聾人對話」形容這場峰會。中國不想談烏克蘭，也不願討論人權議題，只想討論正面話題，雙方沒有達成共識。

據德國之聲報導，波瑞爾（Josep Borrell）在議會發言時表示，雖然因為政治因素無法直接點名，但北京很清楚侵略者是誰。「中國不能假裝是一個大國，但當涉及到一個明顯讓它不舒服的衝突時，卻閉上眼睛或捂上耳朵」。

波瑞爾強調，歐盟呼籲中國向俄羅斯施加影響力，支持人道走廊並立即止戰。任何支持俄羅斯軍方，或協助俄方繞過制裁的行為都會嚴重損壞歐中關係。「我們譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，支持這個國家的主權和民主，並不是因為我們盲目追隨美國，就像有時中國所指涉的那樣，而是因為這是我們的立場」。

波瑞爾並稱，中方重申希望看到和平，稱自己是「和平的民族，不侵略別人，要求緩和局勢」，但並沒有具體承諾或對俄羅斯有任何形式的譴責。

他表示，雙方雖然有歧見，但至少在避免使用生化武器和大規模毀滅性武器的「紅線」上應該要有共識。

據報導，中國駐聯合國代表張軍5日在聯合國安理會有關烏克蘭局勢的討論中，再次強調推動烏克蘭局勢降級，儘早停火止戰。「在烏克蘭問題上，中方不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情」。（編輯：李雅雯）1110406