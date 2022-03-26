學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

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（中央社記者賴于榛台北26日電）俄烏戰爭未歇，學者今天分析，美國將支持烏克蘭對抗俄羅斯，徹底打垮俄國的政治、軍事與經濟，後續形成美中新冷戰、兩極對立的局面，全球將面臨去中國化過程。

台灣制憲基金會今天舉辦「台灣未來國家願景與挑戰」論壇，下午場邀請學者、專家討論台灣的國防安全與國民心防，以及美中新情勢下的台灣處境與展望等議題。

作家汪浩指出，俄烏戰爭將成為美蘇冷戰終結篇，美國會支持烏克蘭對抗俄國，徹底打垮俄國政治、軍事、經濟，後續便不必再擔心兩面作戰問題，可將其全球戰略徹底從重歐輕亞，轉為重亞輕歐。

汪浩表示，美中關係將進入新冷戰階段，美中兩極對立會成為今後長期主導全球的國際關係，這是涉及政治、經濟、文化全方位的對抗，西歐、歐盟在此過程將「去俄羅斯化」；美國與全球則將在經濟、貿易、金融、科技與安全方面，進行「去中國化」過程。

對於台灣的影響，汪浩認為，中國曾公開宣布要消滅中華民國，世界上沒有第2個國家對台灣安全有這樣的威脅；台灣必須堅持親美的基本國策，站在自由民主陣營一邊，不能推行和平主義或中立主義。

汪浩說，烏克蘭因為是主權國家而獲得國際聲援，對台灣來說，最重要就是得打破中國總將台灣問題內政化的說法，努力推動台灣問題國際化。

他也認為，俄烏戰爭對台灣最大的啟示，就是自己國家自己救，這陣子社會討論認清敵我、加強國防訓練、全民備戰、延長兵役、供電安全性與穩定性、資訊戰，以及爭取國際輿論等議題，政府需要綜整相關討論，系統性調整國家政策。

台灣制憲基金會副執行長宋承恩則說，過去有人主張若堅持推動國家正常化，台灣恐遭中國攻打，也有人認為遵循憲法才能保證國安，但現在這些觀點都要被檢驗。

宋承恩表示，烏克蘭是主權國家仍被侵略，台灣未來只能更強化主權論述與作為，彌補形式上不被承認為國家的弱點，讓國際社會認知，台灣是完全有權利成為國家，推動國家正常化才是負責任的政府維繫台灣安全的重點。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城指出，烏克蘭目前能持續抵抗俄國侵略，原因包含國土面積大，能提供戰略縱深，具有獨立國家地位能得到國際支持，加上敵我意識強，以及因烏東內戰保持的戰爭準備等等。

對比烏克蘭，張國城認為，台灣可先做轉型正義。他說，這與敵我意識有直接關係，台灣最大問題不是武器裝備性能，而是忠誠度，不釐清台灣歷史，捍衛對象就會有偏差。

張國城要大家試想，若烏克蘭此刻還有人倡議紀念已故俄羅斯獨裁者史達林（Joseph Stalin）、或赴俄國聆聽俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）演講，「烏克蘭現在還能堅持住戰線嗎？槍口要朝哪邊，敵我意識朝哪邊？」。（編輯：林克倫）1110326