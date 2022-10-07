朱立倫：10/10正式名稱是中華民國國慶

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）前總統馬英九呼籲，不要稱呼為台灣國慶日。國民黨主席朱立倫今天呼應，10月10日是中華民國的國慶日，也是所有台灣人最重要的慶典，正式名稱就是中華民國國慶，是台灣人驕傲的國慶日。

國慶日將屆，馬英九呼籲不要稱呼為台灣國慶日。行政院長蘇貞昌今天受訪說，國外訪團來都稱呼台灣，講台灣國慶日、中華民國國慶日都沒有錯，要讓世界更清楚；不要自己對台灣沒感情還要批評別人，這很荒唐。

國民黨中央7日上午舉辦「科技連線、未來驚艷」竹竹苗聯合政見記者會，朱立倫受訪被問到國慶日議題時表示，10月10日是中華民國的國慶日，也是所有台灣人最重要的慶典，正式名稱就是中華民國國慶，是台灣人驕傲的國慶日。

對於蘇貞昌批評馬英九，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，中華民國是國家，台灣是家園，這是所有台灣人的共同認知，把台灣當成國家，原本就是錯誤的認知與邏輯，更何況還會引發兵凶戰危，顯然蘇貞昌沒那麼在乎台灣老百姓的安全。（編輯：蘇志宗）1111007