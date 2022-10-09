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蘇貞昌：不選去跟中國握手的人 而要能延續政績

2022/10/9 15:10（10/9 15:31 更新）
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行政院長蘇貞昌（中）9日到新竹市舉辦政績說明會，強調民眾要選的不是去跟中國握手的人，而是能延續好政績的市長。（沈慧虹競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月9日
行政院長蘇貞昌（中）9日到新竹市舉辦政績說明會，強調民眾要選的不是去跟中國握手的人，而是能延續好政績的市長。（沈慧虹競選辦公室提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月9日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）行政院長蘇貞昌今天到新竹市舉辦政績說明會時說，新竹市有港口、科學園區及空軍基地，是重要城市，強調民眾要選的不是去跟中國握手的人，而是能延續好政績的市長。

「中央地方做伙拚、民主台灣大步行」政績說明會，今天在新竹市一間宴會館舉行，屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌及前新竹市長林智堅也到場為沈慧虹站台，現場湧入千名支持者，場面盛大。

蘇貞昌致詞說，他每次到新竹市都很感動，因為新竹市民選出總統蔡英文顧全台灣，8年前選出前市長林智堅改變新竹市，強調「沒有地方、哪來中央？台灣一定要中央地方一條心，建設福利都用心。」

蘇貞昌細數中央政績，包括長照補貼、育兒津貼，也讓校園班班有冷氣、有網路，學生有平板用。

蘇貞昌表示，台灣從來不去惹別人，但中國大陸卻派軍機繞台、軍艦圍台，還有人說要把台積電搶走、把台灣人送去「再教育」。新竹市是重要的地方，不僅距離中國最近，還有港口、科學園區及空軍基地，強調民眾要選的市長，不是要去跟中國握手的，而是能接續建設、政績的人。

沈慧虹致詞表示，7年多來她和林智堅、市府團隊的努力，只要有在新竹生活都感受得到。過去國民黨執政20年，很多沒做的東西，民進黨用8年追趕甚至超越。

林智堅致詞表示，國民黨的市長參選人做了20多年民代，卻沒有為新竹爭取任何建設，民眾黨參選人到新竹則是不斷批評，還用菁英主義發言歧視學歷。他強調，選舉是選賢與能，沈慧虹是參選人中能力最好、有同理心、專業、謙虛，對這座城市充滿熱情，呼籲民眾全力支持，讓新竹幸福大步向前。（編輯：張銘坤）1111009

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