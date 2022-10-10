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馬斯克爭議言論 陳時中推特標記抗議

2022/10/10 17:09（10/10 17:51 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北10日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中在社群網站推特（Twitter）標記全球首富馬斯克（Elon Musk），並以英文抗議馬斯克爭議言論，呼籲馬斯克考慮將總部設台北以理解、認識台灣。

馬斯克接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時說：「我的建議是…為台灣設想一個合理可行的特別行政區，可能無法讓所有人都滿意。」

陳時中9日在推特表示，馬斯克透過特斯拉汽車公司（Tesla Motors Inc.）和太空探索科技公司（SpaceX）帶來革命性改變，且運用星鏈（Starlink）計畫協助烏克蘭對抗獨裁俄羅斯。

他說，馬斯克面對台灣議題時應秉持相同民主價值，而馬斯克的貶低評論不準確且影響台灣的國家安全，馬斯克影響力也給世界錯誤印象認知。

陳時中表示，中國不只對台商以商逼政，而是對全球企業，馬斯克應考慮將總部設台北，真正理解、認識台灣後，就不會再有相同論述。

他說，宣布投入選戰後，他相信每步都是為追求臻於平等世界，他和每名台灣公民都堅守自由民主社會，讓世界看見台灣閃耀。（編輯：李明宗）1111010

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