馬斯克談提台灣特別行政區 林佳龍：覬覦中國市場

（中央社記者高華謙新北9日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天談及馬斯克建議設台灣特別行政區時說，馬斯客覬覦中國市場，與魔鬼交易，「如果照他的邏輯，他來自火星，也要回去火星」。

全球首富馬斯克（Elon Musk）在接受英國金融時報（Financial Times）訪問時談及兩岸局勢說：「我的建議是…為台灣設想一個合理可行的特別行政區，可能無法讓所有人都滿意。」

林佳龍上午到三重區重新橋觀光市集掃街前接受媒體聯訪時說，馬斯克的話只是在製造自己的身價，只要台灣成為中國特別行政區，就跟香港、西藏一樣，沒有主權就沒有產權與人權，馬斯克也很清楚，在中國賣電動車的所有數據都可能被中國取用，「他只是隨便說說，我們不用太在意」。

林佳龍表示，台灣是台灣人的，不是中國一部分，也許馬斯客刻意製造話題，但只要中共宣稱擁有主權，就擁有產權，進而剝奪人權，這就是中共本質，所以現在台商跟紅色供應鏈大廠才會外逃，「馬斯客覬覦中國市場，與魔鬼交易，我們不可能受他影響」。

對於國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部明天成立，卻沒邀任何黨內大咖站台，林佳龍說，侯友宜選在雙十節、大家忙著國慶時成立競總，且他明明是國民黨推出的參選人，卻與國民黨切割，要製造一個他大於國民黨的形象，顯示出侯友宜狡猾個性，這種「遇到事情就切割」的作法，在他處理恩恩案與三重警打人的事件也可看到，侯友宜不是一個有承擔的政治人物。

對於台北市長選舉將在11月5日舉行首場電視辯論會，林佳龍說，台北市這場辯論會將有互相問答環節，侯友宜一直魚目混珠，用公辦政見會形式取代可以交互詰問的正式辯論，「侯友宜你跟我會互相問答嗎？你以前跟蘇貞昌選的時候有交互詰問嗎？」呼籲侯友宜不要再說謊，跟他來場正面直球對決，讓新北市民與台北市民都有看一場精彩辯論的權力。

另外，林佳龍談及自己這週3次掃街有2次都選在三重時說，最後衝刺階段有百場市場要掃街，其中三重鄉親熱情無法擋，因為有許多與他一樣來自雲林的移民子弟在這裡打拚，他會握緊每一雙手、傳達新北大翻新能量，也會透過聯合競選造勢衝高投票率，期待三重要大贏，以開出6成選票為目標。（編輯：張銘坤）1111009