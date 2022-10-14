邱國正：從未講過抵制特斯拉 君子不以人廢言

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（中央社記者溫貴香、郭建伸台北14日電）國防部長邱國正日前表示，目前國軍有7輛特斯拉電動車，若資安有顧慮就會限制，目前不會再買，被解讀成制裁或抵制。邱國正今天澄清，君子不以人廢言，從未講過制裁或抵制特斯拉，而是基於資安考量，沒有後續採購計畫。

立法院會上午邀請行政院長蘇貞昌率所屬相關部會首長進行施政報告並備質詢。

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前稱，台灣應成為中國的「特別行政區」，引起爭議，而國軍目前有7輛特斯拉。民進黨立委何志偉12日質詢表示，特斯拉車身擁有8組鏡頭，擔心營區、官兵資訊遭竊取，邱國正回應，若造成顧慮就會限制，目前不會再買。

邱國正的回應遭部分媒體解讀成對特斯拉進行「抵制、制裁」。邱國正上午在立法院受訪時主動澄清說，他從來沒有講過抵制或制裁。

他解釋，那天立委質詢時指車輛恐有安全顧慮，他認為既然有資安問題，國防部當然要慎重，當前也沒有後續採購計畫，與「他（馬斯克）講了甚麼話，完全風馬牛不相及」。

他表示，古人說君子「不以人廢言」，台灣是多元化社會，有言論自由，但不要把關於資安的討論，嫁接到馬斯克言論議題，這會帶來負面效果，希望媒體持平報導。（編輯：翟思嘉）1111014