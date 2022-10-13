台積電調降資本支出 專家：景氣能見度低具下行風險

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（中央社記者張建中新竹13日電）台積電今天宣布將今年資本支出調降至360億美元，降幅約1成，引起各界關注。產業專家認為，這意味著產業景氣能見度低，具下行風險，預期半導體業調降資本支出趨勢恐將持續。

眾所關注的台積電法人說明會下午登場，隨著美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）及南亞科等半導體廠紛紛調降資本支出計畫，台積電今天也宣布將今年資本支出自原先的400億至440億美元，調降至360億美元，震撼業界。

對於台積電調降資本支出，半導體產業分析師陸行之在臉書發文表示欣慰。他說，台積電調降2022年資本支出是基於需求變化及設備延遲，雖然並未揭露2023年資本支出計畫，但決定更小心投資。

陸行之認為，刪減資本開支、降產能利用率，是產業利空出盡的重要指標之一。目前由記憶體產業率先發難，預期半導體設備廠2023年業績恐會受到顯著影響。

國內法人表示，台積電調降資本支出應是對未來景氣展望趨於保守。外媒彭博也指出，台積電資本支出減少是為比預期更廣泛的衰退做準備。

法人表示，台積電第4季美元營收將較第3季大致持平，展望符合預期。不過，因智慧手機和個人電腦等終端市場疲軟，以及客戶產品進度延遲，台積電第4季7奈米及6奈米產能利用率恐將滑落，預期到2023年下半年需求才可望回溫，需求方面出現雜音。

台積電不僅調整高雄廠7奈米製程計畫，並相應調整7奈米及6奈米相關資本支出。法人認為，台積電調降資本支出除受設備交期長影響，景氣、需求趨緩也是主因之一。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，台積電調降資本支出應是針對短期景氣能見度低採取的保守應對作法，預期至明年上半年半導體產業景氣仍具下行風險，半導體廠調降資本支出趨勢恐將延續。

台積電總裁魏哲家預期，明年整體半導體產業可能衰退，不過，台積電明年仍將是成長的一年。陸行之說，台積電明年將僅在衰退的晶圓代工業中力拚成長，因7奈米製程需求不佳，台積電2023年成長幅度要達到中長期的成長目標15%至20%，是不可能的。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電調降資本支出對於設備廠不利。楊瑞臨也預期，隨著半導體廠紛紛調降資本支出，設備廠可能逐步面臨訂單縮減的壓力。

楊瑞臨表示，台積電明年初法人說明會中將釋出明年營運展望及資本支出計畫，相當關鍵，將是研判明年半導體產業景氣何時落底回溫的重要風向球。

儲祥生說，外資是影響台積電股價表現的一大關鍵，美股表現將持續牽動外資資金動向，也將連帶影響台股及台積電後市，是重要觀察指標。（編輯：張均懋）1111013