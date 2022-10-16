友台議員將破百 史葛洛：加拿大國會挺台力量巨大【專訪】

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加拿大眾議院國貿委員會主席暨加台議員友好協會會長史葛洛（Judy Sgro）9至14日率團訪問台灣，她接受中央社專訪時表示，盼台灣能持續發揮民主與自由的「燈塔」效用，激勵其他國家也採取行動，追求人人都應享有的民主自由。中央社記者裴禛攝 111年10月16日

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）台加國會議員友好協會會長史葛洛日前接受中央社專訪表示，在加拿大國會338名成員中，支持台灣勢力是極巨大的（tremendous），她甚至認為所有議員都傾向支持台灣。

史葛洛（Judy Sgro）9至14日率團訪問台灣，「台加國會議員友好協會」原有97位成員，史葛洛離台前接受中央社專訪時表示，她前幾天接到5、6位加拿大議員通知，希望加入友台協會，她回加拿大後將立刻送出新一輪邀請函，估計新會期友台協會成員可衝破百人。

對於台灣為何能在加拿大國會獲壓倒性支持，史葛洛說，台灣向世界展示了民主與自由的重要性，這些是加拿大奉為圭臬的價值，盼台灣能發揮「燈塔」效用，激勵其他國家也採取行動，追求人人都應享有的民主自由。

這次是史葛洛睽違6年再度訪台，談到此行感受，她連說3次「非常滿意」，團員中有3位議員是初次來台，也都對台灣留下深刻印象，大家已開始討論，回去不僅要將訪台見聞向加拿大國會分享，還要到加拿大各地訴說。

史葛洛熱切表示，「關於台灣有太多可說了」，以台灣人民自發性對烏克蘭慷慨捐贈為例，一個小國努力對國際社會作出承諾並不容易，當台灣人這麼做，全世界都會注意和致敬，「因此我推想台灣在國際的朋友，遠比你們自己知道的多。」

總統蔡英文（右）11日在總統府接見加拿大「台加國會議員友好協會」會長暨眾議院國貿委員會主席、眾議員史葛洛（Judy Sgro）（左），歡迎她來訪。中央社記者鄭傑文攝 111年10月11日

立法院長游錫堃（中）12日在立法院接見台加國會議員友好協會會長暨眾議院國貿委員會主席、加拿大眾議員史葛洛（Judy Sgro）（左2）等一行，歡迎他們訪問台灣。中央社記者張皓安攝 111年10月12日

在史葛洛訪台期間，中國駐加拿大使館透過加拿大最大報「環球郵報」（The Globe and Mail）提出措辭嚴厲的抗議。

被問到中國威脅是否會讓史葛洛打消再訪台灣的念頭，她瞪大眼睛、噗哧一笑說「當然不會，我們是加拿大的國會議員。」

史葛洛說，她認為不管是加拿大議員或一般民眾想來台灣，都不該遭受任何外力嚇阻，反該受到大大鼓勵，因為台灣值得被世界更多認識，她並直言「一回到加拿大，友台協會就會開始規劃下次訪台行程」。

史葛洛過去曾任加拿大聯邦移民部長，對於加國政府是否可能讓現任「部長級官員」訪台，史葛洛表示，她始終深信「人生各種事情都有可能」，友台議員會把此次來訪訊息帶回加拿大，凸顯增進台加各種雙邊、多邊溝通的好處。

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史葛洛表示，台灣立法院最近成立了加拿大友好小組，她也已正式向幾位立委提出邀請，盼台灣立院明年能組團回訪加拿大首都渥太華（Ottawa）。

史葛洛說，她加入友台協會初衷是因關切自由人權議題，隨著愈認識台灣，就愈尊敬熱愛這塊土地上的人民，此行訪台獲頒「績優外交獎章」，對她是一大殊榮，「當我在加拿大佩掛這個獎章時，必定會帶著滿滿的自豪！」（編輯：楊凱翔）1111016