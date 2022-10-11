總統接見加拿大國會議員訪團 盼支持台灣加入CPTPP

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總統蔡英文（右）11日在總統府接見加拿大「台加國會議員友好協會」會長暨眾議院國貿委員會主席、眾議員史葛洛（Judy Sgro）（左），歡迎她來訪。中央社記者鄭傑文攝 111年10月11日

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（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天接見加拿大國會議員訪問團時表示，今年初啟動台加「投資促進暨保障協議」探索性討論，非常期待在不久的未來，能聽到更多好消息。期待加拿大能夠支持台灣加入CPTPP，共同促進更多經貿合作，創造更多繁榮。

總統蔡英文上午在總統府接見加拿大「台加國會議員友好協會」會長暨眾議院國貿委員會主席、眾議員史葛洛（Judy Sgro）所率領的訪問團。總統表示，很高興與眾議員史葛洛、亞可諾再一次見面，也非常歡迎眾議員崔布雷、馬特爾、路易斯訪問台灣，這一次史葛洛以台加國會議員友好協會會長以及國貿委員會主席的身分率團到台灣參加國慶典禮，對雙方交流格外具有意義。

總統表示，尤其是在全球疫情爆發後，這是第一個加拿大國會議員訪問團，後天13日台灣就要邊境解封，相信將恢復更多國際交流。

總統指出，台灣與加拿大是重要的國際貿易夥伴，在所有亞洲國家中，台灣與加拿大是雙邊貿易成長最快速的國家，去年台加雙邊貿易額更創下從1995年以來最高的增加幅度。

總統說，今年初雙方共同宣布啟動台加「投資促進暨保障協議」（FIPA）探索性討論，透過這項協議的簽署，能夠打造更公開、透明以及友善的投資環境，並且深化雙方的經貿連結，非常期待在不久的未來，能聽到更多的好消息。

總統並表示，去年台灣已經正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ CPTPP CPTPP 小百科 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。

內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。

成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效，其中8國已完成批准程序（墨、日、星、紐、加、澳、越、秘），另有3國尚未完成批准（汶、智、馬）。 資料來源：經濟部國際貿易局 看更多 關閉 ），台灣與加拿大在經濟領域具有高度互補性，期待加拿大能夠支持台灣加入CPTPP，共同促進更多的經貿合作，創造更多的繁榮。

總統也感謝加拿大對台灣的重視與支持，加拿大外交部長、國防部長以及國貿部長都在今年8月對中國軍演表達高度關切，隨後加拿大更在9月派遣軍艦於台海執行自由航行任務，以行動來守護區域的穩定和平。

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蔡總統也對加拿大政府在國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與，表達最深的感謝，她並祝訪團成員訪問順利，期待台灣與加拿大在各領域不斷深化交流，也持續攜手合作，捍衛印太區域的和平穩定。

史葛洛訪團成員包括：亞可諾（Angelo Iacono）、崔布雷（Simon-Pierre Savard-Tremblay，另譯：川布雷）、馬特爾（Richard Martel，另譯：馬泰爾）、路易斯（Chris Lewis）等跨黨派聯邦眾議員。（編輯：郭無患）1111011