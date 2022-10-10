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台灣中國有意加入CPTPP 加國貿部長：若符合高標準都歡迎

2022/10/10 14:59
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（中央社新加坡10日綜合外電報導）加拿大國貿部長伍鳳儀表示，英國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）還需要更長的時間。對於中國和台灣都表示有意加入CPTPP，伍鳳儀也說歡迎符合高標準者加入。

伍鳳儀表示，由11個經濟體組成的CPTPP仍在考慮是否讓英國加入。英國是第1個申請加入CPTPP的非原始成員國。

伍鳳儀今天在新加坡接受彭博電視台訪問時說：「我們正在花時間確保英國首度加入就上軌道。」當被問到中國和台灣都表示有意加入CPTPP時，伍鳳儀說「這是一個高標準的協議，我們歡迎符合高標準者加入。」

伍鳳儀指出，與亞太地區的貿易流量已經超過加拿大的其他貿易夥伴，這一切都表明CPTPP是「確實有用的協議」。她說，加拿大2/3經濟依賴貿易。

伍鳳儀還強調，這項協議關於環境和勞工的標準，對加拿大仍然至關重要。她說：「如今誰想到全球經濟，不會考慮如何朝更綠能、更數位來轉型。」

伍鳳儀在新加坡與CPTPP成員舉行會議。CPTPP成員國有11個：澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1111010

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