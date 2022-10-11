加拿大訪團：台灣是世界和平穩定不可或缺

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（中央社記者溫貴香台北11日電）台加國會議員友好協會會長暨眾議院國貿委員會主席、加拿大眾議員史葛洛今天晉見總統蔡英文時表示，台灣是世界非常有價值的夥伴，也是經濟穩定強健的一座燈塔，對於全世界的和平穩定，台灣不可或缺。

加拿大「台加國會議員友好協會」會長暨眾議院國貿委員會主席、眾議員史葛洛（Judy Sgro）所率訪問團上午到總統府晉見總統蔡英文，史葛洛致詞首先感謝蔡總統的接見，也肯定中華民國111年國慶大會的成功，表演非常精采。

史葛洛表示，昨天蔡總統的國慶致詞講得非常好，她會把蔡總統的致詞帶回加拿大與各部部長分享，蔡總統在國慶致詞提到的許多優先事項，同時也是加拿大感興趣的議題。對加拿大而言，台灣是很重要的利害關係人，這是雙方互相重要的關係而不是單向的。

她說，台灣是世界非常有價值的夥伴，同時也是經濟穩定強健的一座燈塔，台灣為了保護他人、為了其他朋友也是勇於站出來。

她提到，台灣防疫的成功，加速了全世界對台灣的成就以及能力的了解、理解，不只是現在的成就，對於台灣未來有潛力能夠成就的事情，全世界也認識得更多了，同時，也向全世界發送一個訊號就是對於全世界的和平穩定，台灣是不可或缺的。

史葛洛表示，台灣在俄羅斯入侵烏克蘭之後，也有許多因應作為，例如捐款與提供物資給烏克蘭人民，因此她要代表全世界以及在加拿大的烏克蘭人特別向台灣致謝。她有一位助理也是在今年春天從烏克蘭逃離到加拿大，也因此，她們一起合作與關切烏克蘭議題。台灣在這樣動盪的時候，仍舊堅定自主，對許多人而言是一座希望燈塔。

史葛洛說，台灣展現了遵守「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）相關規定的作為，她相信，無論是加拿大友台小組或其他許多國會議員們，都希望台灣盡快加入CPTPP。

她並說，「投資促進及保障協議」也相當重要，她知道雙方部長對相關的探索性討論其實進展非常順利。這樣的機會對於加拿大及台灣的企業來說，都是很重要的投資機會。台加雙邊關係非常重要，也必須要進一步深化這樣的關係，讓全世界都能夠看見。

她提到，在最近的動盪局勢中，無論是在烏克蘭的戰爭，還是在伊朗的抗爭，以及對那些非常努力爭取人權的人們，台灣的成就應該能夠給予啟發。

史葛洛說，她相信台加針對印太戰略有很多合作機會，印太地區是非常重要的地區，其和平與穩定對世界至關重要。（編輯：林興盟）1111011