美股財報週、中共20大登場 法人估台股短線低檔震盪

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）中國共產黨第20次全國代表大會今天登場，市場高度關注之後刺激經濟措施。法人表示，美股財報週陸續登場，本週市場觀察美股是否止跌築底，國際面多重利空尚未消化，預期台股短線走勢低檔震盪。

美股4大指數14日收黑，週線震盪激烈。道瓊工業指數終場下跌403.89點，或1.34%，收在29634.83點，標準普爾500指數下跌86.84點，或2.37%，收在3583.07點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌327.76點，或3.08%，收在10321.39點，費城半導體指數下跌100.916點，或4.46%，收在2162.323點。

台股加權指數14日大漲317.39點，收在13128.12點，成交值新台幣2067.02億元，不過週線翻黑，下跌574.16點。三大法人外資及陸資、自營商買超，投信賣超，合計買超156.3億元，其中自營商買超58.15億元，投信賣超5.35億元，外資及陸資買超103.5億元。

在台指期淨部位，三大法人14日淨多單減少626口至2740口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少2892口至6394口。

電子科技股上市櫃法人說明會陸續舉辦，包括光寶科、智原、旺宏、友達、聯電、聯發科、瑞昱、穩懋、日月光投控、精測、力成、譜瑞-KY等指標性大廠法說會，將從本週至10月底陸續登場，第4季至明年上半年營運表現、以及產業庫存調整狀況，將是關注焦點。

中國共產黨第20次全國代表大會今天在北京舉行，市場高度關注20大後中國各項刺激經濟措施。

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會（Fed）公布會議紀要與9月消費者物價指數（CPI），儘管通膨降幅不如預期，但利率上升幅度可望放緩。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，短期CPI對市場影響暫時解除，本週起市場關注焦點聚焦美股超級財報週，包括網飛（Netflix）、IBM、特斯拉（Tesla）等大廠財報登場，蘋果（Apple）等科技重量級龍頭股將於10月底接棒。

展望台股後市，孫傳恕指出，不論美股或台股短線跌幅已深，具備反彈條件，不過台股大盤仍未站上短中長天期均線，且中長期均線仍下彎，技術面仍未轉強。

孫傳恕分析，近期台股進入法說會高峰，牽動個股走勢，指標龍頭大廠成為台股風向球，整體觀察，通膨回落速度與美國企業財報，仍是市場觀察美股止跌築底的重點指標。

安聯投信台股團隊指出，無論是庫存調整、獲利下修或是升息等牽動台股的重要因素，隨著修正或走升幅度可望逐步收斂，靜待最後觸底或升息循環的終點。

在策略上，安聯投信台股團隊表示，第4季應是掌握科技股長線投資的較佳時點，可聚焦市占率提升、產品滲透率增加、規格提升等具備明確成長動能的標的，對抗短期庫存調整的風險；此外，資金控管仍是重要課題，建議伺機逐步增加部位、等待基本面落底。

投顧法人指出，台股14日強彈收上影線紅K，暫緩近日市場悲觀情緒，不過上檔仍面臨5日線約13165點及10月11日長黑K反壓，國際面多重利空尚未消化，預期台股短線走勢低檔震盪。（編輯：楊凱翔）1111016