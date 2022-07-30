陳儀深：李登輝僚屬故舊口述歷史 預計2023年出版

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（中央社記者溫貴香台北30日電）國史館長陳儀深今天表示，已訪問過李登輝僚屬故舊，內容包括兩岸間是否有九二共識、戒急用忍政策的形成，以及用非正式管道處理台美日關係的「明德專案」等，預計明年出版，讓讀者瞭解，李登輝完成的不只是民主化，更是國家化。

紀念前總統李登輝逝世兩週年，國史館下午舉辦「李前總統登輝先生逝世兩週年紀念－文物史料捐贈儀式暨新書發表會」，活動圓滿落幕。

國史館晚間發布新聞稿，陳儀深致詞表示，李登輝任職總統12年所推動的諸多改革、所遭遇的諸多危機，以及克服困難的過程等，都很欠缺一手資料，比起兩蔣研究的長期累積，還差得很遠。

陳儀深指出，所幸在李登輝的女兒李安妮「深明大義」下，決定把庫房裡的檔案文物幾乎全部移轉，並簽署數位化的合作計劃，可以加速讓這些史料檔案「公共化」，服務各界。

他表示，2004年總統副總統文物管理條例施行後，國史館從李登輝總統卸任辦公室徵集了3批文物。這次捐贈的文物史料範圍，包括幕僚小組研究報告、各部會向總統報告的計劃及研析意見等，已超出文物管理條例定義的範圍，且時間涵蓋非擔任總統與副總統期間，對研究者而言都是寶貴資料。

陳儀深說，他率領修纂處人員訪問過十幾位李登輝的僚屬故舊，內容包括如何執行前總統蔣經國交付的開放大陸探親工作、朝野國是會議的召開、兩岸之間是否有九二共識、集思會的起落、戒急用忍政策的形成、幕僚小組的運作，以及用非正式管道處理台美日關係的「明德專案」等，都令他大開眼界。

他表示，相信明年正式出版後，會讓國內外讀者進一步瞭解，李登輝所完成的不只是民主化，更是國家化，進一步體會台灣今日民主、安定、繁榮的由來。

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陳儀深指出，李登輝不可能解決台灣所有難題，但人民所緬懷的主要是李登輝把握時機，團結台灣多數人的力量完成歷次修憲，以及增進台美日關係抵擋來自中國的壓力；國史館將會蒐集更多史料，記錄更多證言，讓李登輝的面目更清晰、精神更發揚。

國史館修纂處長歐素瑛說，僚屬故舊訪談預計訪問20位相關人士，由陳儀深主訪，現已完成14人、約25萬字訪談成果；從口述訪談可知，台灣目前的安全架構得益於「明德專案」的運作，最近將拜訪前總統陳水扁談論扁李關係。（編輯：林興盟）1110730