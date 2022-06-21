830項中國農產禁入不變 陳吉仲：台灣要走正常貿易

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）農委會主委陳吉仲今天說，禁止830項中國農產輸入有其背景，政策不會改變；台灣農漁產品要永續，要走正常貿易機制，中國暫停輸入台灣鳳梨的問題已解決，石斑魚等也會這麼做。

全球第一個十足目虹彩病毒（Decapod iridescent Virus 1, DIV1）參考實驗室，今天在農委會家畜衛生試驗所舉行揭牌儀式，陳吉仲於會後受訪，做出以上表示。

媒體提問，既然主張自由市場，是否會鬆綁禁止830項中國農產輸入的政策。陳吉仲說，這有相關時空背景，是具體對農業保護的措施，此政策不會改變，中方若有任何問題，雙邊有聯絡管道、世界貿易組織（WTO）也有溝通管道，樂意接受中國針對任何問題交換意見。

陳吉仲指出，包含中國片面暫停台灣的鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧輸入，以及最近暫停石斑魚輸入等議題，中國採取違反國際貿易規範的措施，而農委會樂意接受中國以不拘任何形式的方式做意見交換，「我們是開放的」。

陳吉仲舉例，農業若要永續，國際市場必須進行開拓，政府希望依循正常貿易市場機制、方式發展；而兩岸經濟合作架構協議（ECFA）生效後，石斑魚被放入早收清單，2010年以前全國產量不到1萬多公噸，現在增加到2萬多公噸，某種程度在誘導農民大量生產，最後又用禁藥議題直接片面暫停輸入，這就不是市場機制運作底下的農產貿易。

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他強調，為了追求農漁產品永續發展，農委會期待走正常貿易機制的路，才會更長遠，而被中國暫停輸入的鳳梨已經脫離依賴單一市場，產地價格今年每公斤新台幣24元，比去年的22元高，去年的22元也比之前2年更高，所以「鳳梨問題我們（農委會）解決了，鳳梨釋迦、石斑魚也會往這個方向進行」。

陳吉仲先前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），如今快篩陰性，已可外出，媒體關注身體狀況。他說，確診過程中，前幾天喉嚨真的很痛，吃加強型止痛藥也是很痛，過了那段時間以後精神狀況很好，現在體力、精神都很好，希望盡快把石斑魚產銷議題執行到位。（編輯：張雅淨）1110621