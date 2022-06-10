立委致函加拿大參眾議院議長 盼支持台灣加入CPTPP

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（中央社記者郭建伸台北10日電）台灣去年9月申請加入CPTPP，立法院推動台灣加入CPTPP策進會今天募集跨黨派立委連署，聯名致函給加拿大參、眾議院議長，希望台灣與加拿大關係升溫之際，加拿大對於台灣入會案給予更明確支持。

聯名致函的成員包含民進黨立委邱志偉、許智傑、鍾佳濱、賴惠員、郭國文及無黨籍立委林昶佐和時代力量立委邱顯智、民眾黨立委邱臣遠。

台灣在去年9月21日，以台澎金馬個別關稅領域名義正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

邱志偉長期關心台灣加入CPTPP進度，今天透過新聞稿表示，前陣子外界關注印太經濟架構（IPEF）及21世紀台美貿易倡議，對CPTPP的關注度減低，但兩者並非競合關係，兩個機制創造的效果跟處理的問題屬於不同層面，無法互相取代。

邱志偉表示，當外界聚焦在台灣為何非IPEF的首輪成員國時，切勿忽略台灣努力非常久的CPTPP，反而應聚焦爭取成員國支持台灣入會。

邱志偉表示，這次致函給加拿大是看到今年台加關係升溫的兩個重要跡象，一是近期加拿大從行政到立法部門，不分黨派支持台灣加入國際組織；其次是今年初台灣與加拿大共同宣布啟動「投資促進及保障協議（FIPA）」探索性討論，這是強化雙邊經貿關係重要的里程碑，更能銜接台灣加入CPTPP。

邱志偉表示，挺台力道加上投資協定的雙重鑰匙，此時是加拿大帶著台灣開啟CPTPP大門的最佳時機。

邱志偉指出，這次致函也副本給加台國會友誼小組主席史葛洛（Judy Sgro），主因是史葛洛曾與多名聯邦眾議員致函加拿大政府，呼籲儘速與台灣啟動FIPA諮商，且公開支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

邱志偉表示，他身為立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長，希望透過積極主動致函，落實國會外交，為爭取成員國支持台灣入會盡一份心力，讓台灣加入CPTPP也能早日結下甜美果實。（編輯：蘇志宗）1110610