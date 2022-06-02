台美啟動21世紀貿易倡議 藍批大內宣綠嗆酸葡萄

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（中央社記者王承中台北2日電）美國與台灣啟動21世紀貿易倡議，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天表示，這是好的開始，但未見FTA等重要項目，又被拿來做大內宣。民進黨發言人李妍慧指出，台美21世紀貿易倡議除國民黨唱衰外，各界都給予正面肯定，奉勸國民黨不要一直酸葡萄。

美國與台灣1日宣布啟動21世紀貿易倡議，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院接受媒體聯訪時表示，昨天行政院通知台美經貿有重大突破，但卻只是公布台美貿易的新倡議，且重要的商品貿易、服務業項目都未納入，也沒有FTA，或協助台灣加入CPTPP。

他指出，國民黨團樂見台美貿易有重大突破，但這只是一個好的開始，結果蔡政府又拿來做大內宣。

民進黨發言人李妍慧透過新聞稿表示，台美預計於6月底進行「21世紀貿易倡議」，是台美經貿30年來的重大突破，可望深化雙邊經貿關係的具體做法。當國民黨主席朱立倫出發訪美之際，國民黨卻急著唱衰台美關係，難道這就是朱立倫「重返美國」的態度，國民黨是否要再次用兩面手法欺騙社會。

李妍慧指出，從TIFA會議的復談、科技貿易暨投資合作架構（TTIC），以及經濟繁榮夥伴對話（EPPD），一路到昨晚行政院記者會宣布的「台美21世紀貿易倡議」，是有節奏在拓展台美貿易進程，絕非是如國民黨酸葡萄言論，批評沒有具體進展實質內容。

李妍慧表示，行政院昨天晚間宣布「台美21世紀貿易倡議」後，除國民黨唱衰外，國內產業界都給予正面的肯定，國內多名知名經貿學者認為，即將舉行的貿易倡議，是具有前瞻性的貿易議題，有助台美貿易合作更深化互動。

李妍慧指出，台美之間的關係，不論是外交關係，還是經貿發展，這幾年來，都是往正向且緊密的方向前進，奉勸國民黨不要一直用酸葡萄言論，去看衰台美間的正向發展，更不要一面在台灣顯露親中立場，一面要去美國表演親美態度，大玩兩面手法。（編輯：蘇志宗）1110602