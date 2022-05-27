學者：加入CPTPP提升食安體制 有助台灣接軌國際

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（中央社記者賴于榛台北27日電）行政院經貿談判辦公室今天舉辦第2場CPTPP與法制系列論壇，討論「CPTPP與食品安全」及「CPTPP與投資人保障」議題。與會學者指出，台灣可藉由加入CPTPP提升食品安全體制，在科學評估及治理方面與國際接軌。

台灣在去年9月21日，以台澎金馬個別關稅領域名義正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

經貿辦晚間發布新聞稿指出，為使台灣各界更瞭解CPTPP的規定，經貿辦與陽明交通大學科技法律學院TPP及跨國經貿法律研究中心合作，舉辦CPTPP與法制系列論壇，今天第2場論壇改採線上舉辦，討論「CPTPP與食品安全」及「CPTPP與投資人保障」議題。

經貿辦指出，食品安全議題部分，共有中興大學法政學院副院長林昱梅、陽明交通大學教授倪貴榮、政治大學教授楊培侃及行政院食品安全辦公室主任許輔等人與會；投資人保障議題方面，則有經貿辦副總談判代表楊珍妮、東吳大學教授李貴英、經濟部投資審議委員會副執行秘書呂貞慧、東吳大學助理教授張愷致參與。

倪貴榮在論壇中表示，台灣現行法制皆符合CPTPP規範，建議可加強與民眾溝通以提高社會信心，同時，台灣可藉由加入CPTPP提升食品安全體制，藉以在科學評估及治理方面與國際接軌。

許輔說，台灣開放含萊克多巴胺豬肉和福島5縣食品輸台，都是為了彰顯遵守CPTPP高標準的決心，以加入CPTPP及提升台灣的國際地位。楊培侃表示，加入CPTPP有助台灣在國際貿易及食品安全間取得平衡。

呂貞慧說明，台灣為符合CPTPP投資章節規範，已整合外資在台投資程序，並且完成許多法規準備工作；張愷致則介紹台灣落實國際仲裁的相關法規。

為促進台灣各界交流CPTPP相關議題，CPTPP與法制系列論壇預計舉辦4場討論會，廣邀專家學者講解醫藥智財、數位治理、食品貿易、投資、金融服務、環境保護、公平交易及中小企業等8個主題，並開放民眾參加；第3場論壇7月29日舉行，預計討論金融服務及環保議題。（編輯：謝佳珍）1110527