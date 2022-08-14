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PO文指政府花錢遊說裴洛西 男子被查獲移送法辦

2022/8/14 11:09（8/14 11:41 更新）
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美國眾議院議長裴洛西（前）月初訪台，有網友貼文指稱政府花9400萬元遊說裴洛西，台中市警方14日宣布查獲貼文的林姓男子到案。（中央社檔案照片）
美國眾議院議長裴洛西（前）月初訪台，有網友貼文指稱政府花9400萬元遊說裴洛西，台中市警方14日宣布查獲貼文的林姓男子到案。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）美國眾議院議長裴洛西月初訪台，有網友貼文指稱政府花9400萬元遊說裴洛西，台中市警方今天宣布查獲貼文的林姓男子到案，依違反社會秩序維護法移送台中地方法院簡易庭。

台中市警察局刑事警察大隊接受媒體聯訪表示，外交部於日前已針對批踢踢實業坊（PTT），有網友張貼「我國政府花費新台幣9400萬元聘用美國公關公司遊說美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台」的內容，發布澄清為不實訊息，但仍有民眾未經查證就將不實訊息張貼至社群平台。

警方指出，林姓男子於社群平台貼文並附圖片稱「美國司法部網站資料顯示政府在2018至2022期間，共花300多萬美金（9400萬台幣）遊說裴洛西」，未先查證美國司法部網站及外交部資料，事後遭網友截圖檢舉，涉嫌散布不實訊息。

警方表示，林姓男子到案後指稱覺得這是很重要的訊息，應該讓大家知道，當下沒有特別查證，不知道這樣會涉及刑責，並非惡意散播，未料會被截圖檢舉，對於自己的行為十分後悔。

警方依違反社會秩序維護法將林男移送台中地方法院簡易庭，根據社維法規定，散布謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

警方呼籲，針對來源不明、未經證實的訊息，勿透過社群媒體隨意轉傳，可透過政府各主管機關公開資訊、新聞或澄清專區，或直接致電查證，避免一時不慎而觸法。（編輯：黃世雅）1110814

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