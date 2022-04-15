台海若有事是否派兵 葛瑞姆：美國會為價值而戰

（中央社記者黃雅詩台北15日電）針對中國若攻打台灣，美國是否將派兵助台，率團訪台的美國聯邦參議員葛瑞姆今天表示，「所有選項都有可能」，美國擁有強大軍隊不是為了征服他人，是為了保護盟友，「對美國來說，台灣就是盟友，美國若放棄台灣等於向全世界宣告，想被槍桿子統治而不要民主法制。」

葛瑞姆說，如果能倒轉時間到1930年，人類會想改變哪些做法呢?他希望是更早起來反抗納粹希特勒，不是更晚，「美國不尋求與中共發生衝突，但會為了價值而戰，請中共要做聰明的選擇。」

葛瑞姆（Lindsey Graham）、民主黨籍的參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）與共和黨參議員波爾（Richard Burr）、波特曼（Robert Portman）、賽斯（Ben Sasse）、共和黨眾議員傑克森（Ronny Jackson）昨晚抵台訪問，今天上午晉見總統蔡英文後，在台北賓館舉行小型媒體見面會。

中央社提問有關台海局勢，若中國攻打台灣，美國是否可能派兵助台。葛瑞姆表示，我們從上個世紀學到的教訓是，好人面對壞人若屈服，壞人就會得寸進尺，美國如果拋棄台灣，會對全世界從本質上帶來很壞的改變，未來誰會想當美國的盟友？一般美國人聽到中國入侵台灣，質疑的必定是中國為何要這樣做。

葛瑞姆致詞時表示，他向蔡總統提到，愈多台灣企業到美國投資，國會議員就愈容易向美國人民解釋台灣重要性，例如他來自航空業重鎮南卡羅來納州，這邊生產的戰機對維繫台海和平有很大重要性，他可說服把F16戰機賣給台灣，波音公司生產的客機也盼能賣給華航，波音在南卡生產，引擎在俄亥俄州生產，美台有更多商業往來，關係就會愈來愈堅強。

葛瑞姆表示，台灣雖小，但生產的晶片卻主導數位世界，他回美國會告訴人民台灣晶片對美國經濟的重要性，同樣重要的是自由概念，中國支持俄國總統蒲亭，台灣支持受苦的烏克蘭人，蒲亭入侵烏克蘭，全球受中共威權統治下產生的疫情衝擊，「現在是把全世界重新開機的機會」。

梅南德茲表示，當前世界各地充滿挑戰，烏克蘭、北韓，委內瑞拉等衝突，分散了美國部分注意力，但美國了解世界未來是在目前我們所處的區域，美國不尋求與中國發生衝突，美國與西方社會邀請中國加入國際秩序，中國接受邀請，卻沒有遵守國際社會互動規則，現在問題不是在中國與美國之間二選一，是在自由民主或威權專制生活模式中做選擇。

梅南德茲表示，民主自由是台灣人的生活模式，這就是他們來訪的原因，「要傳達如我口罩所寫的，美國對台支持是堅若磐石」，台灣生產全球9成半導體，有戰略重要性，希望那些不希望台灣發展太好的人了解，全球都關注台灣，不會允許負面事情發生在台灣。（編輯：蘇志宗）1110415