印太經濟架構恐未納台 美議員：推台美FTA更重要
（中央社記者黃雅詩台北15日電）美國擬於5月啟動的印太經濟架構（IPEF）傳出不會邀請台灣加入，訪台的美國參議院財委會資深議員波特曼今天說，他支持台灣加入IPEF，但他認為更重要的、更具象徵性的是台美應盡速洽簽自由貿易協定（FTA）。
這次訪台的美國參院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez）1日曾在參院聽證會質詢美國貿易代表戴琪，呼籲邀請台灣參與IPEF，戴琪未做出肯定回應。路透社日前報導指出，美國商務部長雷蒙多在閉門會議中表示IPEF不會納入台灣參與。
總統蔡英文上午接見美國會跨黨派參眾議員訪團時表示，盼台灣在美國新的印太經濟架構扮演積極角色。
訪團中午在台北賓館舉行媒體見面會，回應中央社詢問有關台灣加入IPEF看法時，波特曼（Robert Portman）表示，身為財政委員會一員，他當時在場看到梅德南茲與戴琦的對話，他個人支持台灣加入IPEF，但他認為更重要的是台美洽簽自由貿易協定，他認為台灣加入印太經濟架構有地緣政治重要性，可以嚇阻中國試圖對台灣進行的惡意影響，但更重要的是台美洽簽FTA。
對於是否支持「駐美國台北經濟文化代表處」正名為台灣駐美代表處，梅南德茲表示，國會目前已有相關法案在進行，希望讓駐美代表處使用台灣，條款在協商中，要在眾院參院取得共識，他希望最後能通過，他認為駐美代表處就是應用台灣名稱。
對於美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前呼籲美國給予台灣正式外交承認，葛瑞姆表示，蓬佩奧是他的好友，也是台灣的大力支持者，訪團來此是要表達跨黨派對台支持，讓台灣人民知道美國兩黨對支持台灣意見完全一致，訪團來此不是要改變一中政策，是要告訴台灣人民我們支持台灣。
擔任團長的共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）說，烏克蘭遭受入侵後，美國人民面對邪惡更願意出力去反制。
葛瑞姆表示，波特曼寫信邀集支持美台貿易協定，已獲得43名參議員同意，相信未來會更多，兩黨希望支持台灣的意願是前所未有的強大。
此團是美國今年首度來訪的國會團，成員包括葛瑞姆、梅南德茲與共和黨參議員波爾（Richard Burr）、波特曼（Robert Portman）、賽斯（Ben Sasse）、共和黨眾議員傑克森（Ronny Jackson）等6人，訪團昨晚抵達，將於今天離開。（編輯：蘇志宗）1110415
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