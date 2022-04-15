印太經濟架構恐未納台 美議員：推台美FTA更重要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國參議員波特曼被問到美國政府恐不將台灣納入印太經濟架構時表示，他支持台灣被納入，但他認為更重要的是盡速洽簽台美自由貿易協定。中央社記者黃雅詩攝 111年4月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北15日電）美國擬於5月啟動的印太經濟架構（IPEF）傳出不會邀請台灣加入，訪台的美國參議院財委會資深議員波特曼今天說，他支持台灣加入IPEF，但他認為更重要的、更具象徵性的是台美應盡速洽簽自由貿易協定（FTA）。

這次訪台的美國參院外委會主席梅南德茲（Robert Menendez）1日曾在參院聽證會質詢美國貿易代表戴琪，呼籲邀請台灣參與IPEF，戴琪未做出肯定回應。路透社日前報導指出，美國商務部長雷蒙多在閉門會議中表示IPEF不會納入台灣參與。

總統蔡英文上午接見美國會跨黨派參眾議員訪團時表示，盼台灣在美國新的印太經濟架構扮演積極角色。

訪團中午在台北賓館舉行媒體見面會，回應中央社詢問有關台灣加入IPEF看法時，波特曼（Robert Portman）表示，身為財政委員會一員，他當時在場看到梅德南茲與戴琦的對話，他個人支持台灣加入IPEF，但他認為更重要的是台美洽簽自由貿易協定，他認為台灣加入印太經濟架構有地緣政治重要性，可以嚇阻中國試圖對台灣進行的惡意影響，但更重要的是台美洽簽FTA。

對於是否支持「駐美國台北經濟文化代表處」正名為台灣駐美代表處，梅南德茲表示，國會目前已有相關法案在進行，希望讓駐美代表處使用台灣，條款在協商中，要在眾院參院取得共識，他希望最後能通過，他認為駐美代表處就是應用台灣名稱。

對於美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前呼籲美國給予台灣正式外交承認，葛瑞姆表示，蓬佩奧是他的好友，也是台灣的大力支持者，訪團來此是要表達跨黨派對台支持，讓台灣人民知道美國兩黨對支持台灣意見完全一致，訪團來此不是要改變一中政策，是要告訴台灣人民我們支持台灣。

擔任團長的共和黨參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）說，烏克蘭遭受入侵後，美國人民面對邪惡更願意出力去反制。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葛瑞姆表示，波特曼寫信邀集支持美台貿易協定，已獲得43名參議員同意，相信未來會更多，兩黨希望支持台灣的意願是前所未有的強大。

此團是美國今年首度來訪的國會團，成員包括葛瑞姆、梅南德茲與共和黨參議員波爾（Richard Burr）、波特曼（Robert Portman）、賽斯（Ben Sasse）、共和黨眾議員傑克森（Ronny Jackson）等6人，訪團昨晚抵達，將於今天離開。（編輯：蘇志宗）1110415