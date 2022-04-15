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美參院外委會主席梅南德茲：訪台前中國發函抗議[影]

2022/4/15 12:27（4/15 14:54 更新）
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總統蔡英文15日在總統府接見美國聯邦參議員葛瑞姆率領重量級聯邦參眾議員訪團，美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）（圖）致詞表示，此行要展現美國對台灣的支持，而中國在行前曾對訪團發函表示不滿，但他們沒有退縮，堅定訪台表達對台灣的承諾。中央社記者張皓安攝 111年4月15日
總統蔡英文15日在總統府接見美國聯邦參議員葛瑞姆率領重量級聯邦參眾議員訪團，美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）（圖）致詞表示，此行要展現美國對台灣的支持，而中國在行前曾對訪團發函表示不滿，但他們沒有退縮，堅定訪台表達對台灣的承諾。中央社記者張皓安攝 111年4月15日
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（中央社記者賴于榛台北15日電）總統蔡英文今天在總統府接見美國國會議員參訪團。美國參議院外交委員會主席梅南德茲致詞時表示，此行要展現美國對台灣的支持，而中國在行前曾對訪團發函表示不滿，但他們沒有退縮，堅定訪台表達對台灣的承諾。

梅南德茲（Robert Menendez）致詞時說，他身為台灣國會連線的共同主席，非常高興來台灣，展現美國對台灣堅若磐石的支持，此刻全球陷入衝突混亂，訪團抵台是發出重要訊息給台灣民眾。

他透露，行前，中國對訪團成員的辦公室都發函表示不滿，但他們沒有退縮，堅定要表達對台灣的承諾，而對台灣表達支持有兩個重點，首先就是不尋求與中國衝突，如同台灣不挑釁一樣。

梅南德茲說，當前課題不是在中美之間做選擇，而是選擇要住在一個什麼樣的世界，是要住在能選擇政府，創造有價值的產品與服務的世界，還是思想、自由、創造能力、自我管轄能力都受制於人的地方。

梅南德茲說，訪團就是基於這樣的選擇精神訪台，台灣出產全球90%的高端半導體，台灣安全將衝擊全世界，加上他們尊重台灣法制與治理透明， 因此肯定會支持台灣。（編輯：蘇志宗）1110415

梅南德茲致詞約自影片36分23秒開始。影片來源：presidentialoffice
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