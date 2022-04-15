接見美國會訪團 總統盼在新印太戰略扮演積極角色

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（中央社記者賴于榛、溫貴香台北15日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦參議員葛瑞姆率領重量級聯邦參眾議員訪團時表示，期待能在新的印太戰略中扮演積極角色，攜手美國等理念相同國家，繼續共同維持印太區域的和平穩定。

蔡總統說，訪團成員橫跨美國兩院與兩黨，顯示台灣獲得美國國會跨黨派的高度支持；訪團都是台灣好朋友，在國會堅定支持台灣、積極推動台美關係發展，台美堅若磐石的情誼，也是因此而來。

總統指出，台灣關係法在10日屆滿43年，訪團這時候來訪格外具有意義，盼台美持續深化交流，創造更多成果。

蔡總統說，過去幾年來，台美透過全球合作暨訓練架構（GCTF），以及印太民主治理諮商等機制，一起在印太地區推動民主、良善治理及人權價值，而俄國入侵烏克蘭，顯示民主國家應該強化結盟力量，共同防禦威權國家對於區域和平的干擾與威脅。

總統說，台灣是美國在印太地區的最堅實夥伴，期待能在新印太戰略中扮演積極角色，攜手美國等理念相同國家，繼續共同維持印太區域的和平穩定；也期待與美國共同促進印太地區經貿交流合作，帶來更多繁榮。總統也說，盼美國國會共同為捍衛民主價值而努力。

美國會議員訪團昨晚抵台，成員除葛瑞姆（Lindsey Graham）外，包含參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez），衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）共6位國會議員。（編輯：謝佳珍）1110415