蔡總統送割包、紅豆湯圓 歡迎美參眾議員團

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（中央社記者林克倫台北14日電）總統蔡英文晚間在臉書發文表示，歡迎美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率領的訪團，她準備割包、紅豆湯圓，以及供素食者的燒麻糬、白木耳蓮子湯作為點心，歡迎訪賓來到台灣美食天堂。

蔡總統晚間以「美國聯邦參眾議員訪團抵達台灣」為題發文說，今晚，美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）率領的訪團，已經抵達台灣，她將在明天於總統府與訪賓們會面。

總統表示，此次訪團除了跨黨派，也橫跨美國參眾兩院，不僅展現美國國會跨黨派對台灣的重視與支持，更再次展現台美關係堅若磐石。

總統說，非常期待明天與台灣的民主好朋友見面交流。今晚，她準備了台灣的日常美食，歡迎訪賓來到台灣這個美食天堂。

蔡總統在文末，還註記送給參眾議員訪賓的點心為：割包、紅豆湯圓，素食者是：燒麻糬、白木耳蓮子湯。（編輯：楊凱翔）1110414