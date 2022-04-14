蔡總統解除居家隔離 15日接見美國會議員訪團

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（中央社記者溫貴香台北14日電）美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham）率跨黨派議員團今晚抵台訪問，總統蔡英文15日在總統府公開實體接見，這也是總統解除居家隔離後第一場接見行程。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府誠摯歡迎6位美國重量級國會議員訪團抵達台灣，蔡總統預計明天上午在總統府接見訪問團。

被問到公開實體接見還是視訊接見，張惇涵表示，公開實體接見，依照防疫指引，因總統還在自主健康管理期間，沒有安排與訪賓午宴，由外交部長吳釗燮設宴接待。

張惇涵說明，訪團成員包括：參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez），衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson）等，共6位國會議員。

美國參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（右4）、外交委員會主席梅南德茲（右3）等6國會議員14日訪台，外交部長吳釗燮（左4）等人代表政府前往接機。（外交部提供）

他表示，這6名國會議員不僅重量資深、也重視台灣。訪團團長葛瑞姆曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，並與梅南德茲主席分別擔任2019年「亞洲再保證倡議法」（Asia Reassurance Initiative Act）的共同提案人及連署人。

張惇涵表示，總統府期盼透過此次面對面交流，持續深化台美合作夥伴關係，並持續攜手對全球及區域的和平穩定與繁榮發展，貢獻良善力量。（編輯：林興盟）1110414

【團員背景】

●葛瑞姆參議員（Lindsey Graham, R-SC）/共和黨

--曾於2016年角逐共和黨總統候選人提名，與前總統川普關係密切。

--視美國參議院軍委會已故主席馬侃（John McCain, R-AZ）為榜樣，曾於2016年隨馬侃主席訪台祝賀總統蔡英文當選。

--所在南卡羅萊納州是生產F-16 Block 70新型機重要基地，曾力助台灣爭取美政府同意售台F-16戰機，並支持台美深化安全合作，包括2019年與南卡州長討論如何協助台灣加速F-16戰機軍售案，並與該州所有聯邦參、眾議員聯名致函總統川普等。美國政府於同年8月同意售我66架F-16V戰機。

●梅南德茲主席（Robert Menendez, D-NJ）/民主黨

--長期於外交委員會擔任要職，現為參院外委會主席。對中國近年來之崛起特別關注，經常以積極之立法作為發揮對美國政府外交政策制定之影響力；甚為關注與中國之戰略競爭（strategic competition）及重建美國在世界領導角色等議題，樂願促進台美之進一步合作。

--2009年起3月擔任「參院台灣連線」共同主席逾13年，長年以具體行動表達支持，包括在參院領銜提出友台議案、聯名函或連署支持各項相關議題等，屬參院極具關鍵影響力的「台灣超級好朋友」。

●波爾參議員 （Richard Burr, R-NC）/共和黨

--國會資深議員，自1995年至2005年間擔任聯邦眾議員，2005年迄今擔任聯邦參議員，在國會人脈廣闊，已宣布2022年任期屆滿後退休。

●波特曼參議員（Robert Portman, R-OH）/共和黨

--現任參院少數黨副黨鞭，屬共和黨中間溫和派，於2021年11月積極協調美國參院兩黨促成高達超過1兆美元之「基礎設施投資及就業法案」（Infrastructure Investment and Jobs Act）順利通過，贏得共和黨同僚大力推崇。

--曾於2020年與共50位參議員聯名致函時任貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），表達支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）。

--曾任小布希政府之貿易代表及聯邦管理及預算局局長。

●賽斯參議員（Ben Sasse, R-NE）/共和黨

--台灣在參院財政委員會重要友人，支持推動深化台美經貿關係，包括2020年連署上述支持台美洽簽BTA的聯名函等。

●傑克森眾議員（Ronny Jackson, R-TX）/共和黨

--為本屆國會新科眾議員，立場友台，除支持台灣參與拜登政府的「印太經濟架構」（IPEF）外，2021年連署支持台灣參與WHA之眾院第1145號法案、支持台灣參與「國際民航組織」（ICAO）聯名函，以及籲請拜登政府將台灣納入首波疫苗捐贈名單的聯名函。