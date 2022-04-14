美參議院外委會主席搭空軍專機抵台 蔡總統15日接見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩、游凱翔台北14日電）美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲今天率領美國國會議員團共6人訪問台灣，訪團搭乘C-40C行政專機於今晚7時40分抵達台北松山機場；訪團明天晉見總統蔡英文，針對台美合作、中國威脅、區域安全等議題交換意見。

訪團成員包括，參院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez,D-NJ）參議員、美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr,R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman,R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse,R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson,R-TX）共6位國會議員。

外交部晚間表示，外交部長吳釗燮代表政府前往接機。訪團14至15日在台期間將晉見總統蔡英文，接受吳釗燮款宴，並拜會國防部長邱國正；訪團成員將與台灣官員，就台美關係各項重要議題深入交換意見。

外交部指出，此訪團是今年訪台的首個美國國會參眾議員訪問團。美國國會今年逐步恢復國際旅行後，葛瑞姆組團訪問亞洲，主動規劃將台灣納入出訪重點國家，展現美國國會跨黨派議員對台灣的高度重視與堅定支持。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，美國國會議員搭乘軍方行政專機來台訪問，代表美國政府對此行的高度重視，否則可搭乘灣流系列來台就好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他也提到，由於中國對印太區域的和平穩定造成影響，此訪團離開台灣後，是否再去其他國家串連並進行國會外交，是未來可以關注的重點。

C-40「快艇」（Clipper）系列行政專機是由波音737-700客機改裝，分為C-40A、C-40B、C-40C共3個等級，通常美國會議員出訪最常搭乘C-40C。C、B型同樣為空軍操作，但B級另具有保密指管通情系統，可供高階將領搭乘時仍能指揮部隊。（編輯：林克倫）1110414

外交部長吳釗燮（前左）與梅南德茲（前右）互動。（外交部提供）

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez,D-NJ）14日率領美國國會議員團共6人訪台，晚間7時40分抵達台北松山機場，外交部長吳釗燮等人代表政府前往接機中央社記者鄭清元攝 111年4月14日

美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez,D-NJ）等跨黨派參眾議員14日搭乘C-40C行政專機抵台訪問，晚間順利降落松山機場。中央社記者鄭清元攝 111年4月14日