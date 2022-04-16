參照韓國新加坡 立委籲設立「輕症園區」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）COVID-19本土病例快速攀升，時代力量立委陳椒華今天建議，政府可參照韓國與新加坡的居家康復計畫，透過規模上萬床的「輕症園區」，作為專責病房和自我隔離的中介緩衝，做好輕重症分流配套。

陳椒華今天舉行記者會，對快篩與居家康復計畫等防疫措施提出建議。

陳椒華說，面對確診數攀升，減災將成為重點。目前全國入院治療人數增加，專責床位恐將吃緊，醫護感染風險增加，考驗台灣應變能力與公衛醫療檢驗量能。

行政院長蘇貞昌14日宣布即日起徵收快篩劑。陳椒華表示，樂見快篩國家隊成軍，盼能盡速上路，市售快篩也應降價，售價比照國際行情，別讓民眾因「新台灣模式」加重經濟負擔；另外建議成立「快篩輔導隊」，協助民眾快篩及回報結果，提高快篩執行成效。

陳椒華也說，目前的防疫重點，是顧好長者和中重症確診者，醫療系統的建立，必須以每天「萬人」等級確診者的規模作準備。

她舉例，韓國和新加坡的居家康復計畫，都建構在上萬床的「社區護理機構」、「住宿治療中心」，也就是所謂的「輕症園區」，作為專責病房和自我隔離的中介緩衝，台灣可參考相關作法，做好輕重症分流配套。（編輯：黃瑞弘）1110416