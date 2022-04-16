COVID-19全球最新情報 4/16

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（中央社台北16日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，台灣新增本土病例再創歷史新高；上海疫情仍然未見趨緩，新增本土確診共2萬3072例；韓國政府宣布18日起將全面解除實施2年多的防疫規定。

世界衛生組織（WHO）14日表示，COVID-19距離成為地方性流行病還很遠，仍有可能在世界各地引發大規模疫情。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，若認為COVID-19確實穩定下來、轉成地方性疾病後，就代表問題劃下句點，這種想法也是錯誤的。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間16日上午7時，全球至少619萬5077人染疫病逝，至少5億326萬8946人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

指揮中心指揮官陳時中宣布，15日新增1209例本土病例，創台灣發生疫情以來新高，高風險區域增列花蓮縣、高雄市，目前高雄已申請居家照護，盼各縣市儘早準備強化分流。

國內COVID-19疫情再升溫，中央流行疫情指揮中心15日下午在疫情記者會中宣布，新增1209例本土病例再創歷史新高、境外移入增75例。

強化第3劑COVID-19疫苗接種規定，包括醫事人員、防疫計程車、殯葬業等，另像遶境、旅行社、上健身房等，從4月22日起須出示3劑接種證明。

● 中國

中國大陸單日本土病例數下降，官方15日通報，新增3472例本土確診及2萬694例本土無症狀感染，共2萬4166例，較前一天減少約5000例

即便經過逾2週嚴格封控與多輪篩檢，上海的疫情仍然未見趨緩。14日新增本土確診3200例和無症狀感染者1萬9872例，共2萬3072例。持續檢出病例，官方認為與家內群聚、物流快遞有關。

上海至今累計已有31萬密切接觸者。官方表示，會設法「徵集、騰挪、歸併」來增加隔離房源，目前「基本可以滿足當天生成的密接」。不過，有密接者在網路表示，等了10天也沒有被接走。

● 香港

香港15日新增946例病例，是近2個月以來首次跌破1000例，當中471例為核酸檢測陽性，475例是快篩呈陽性。除了11例是境外輸入，其餘是本土病例。

另外，香港再多67名確診者死亡。第5波疫情累計有8856名確診者死亡，病死率0.748%。

● 韓國

韓國政府15日宣布18日起將全面解除實施2年多的社交距離規範，私人聚會人數、營業時間、大規模集會活動及宗教場所人數都不再受限。

電影院、室內體育設施及宗教設施等公共場所自25日起也將解除飲食禁令。韓國國務總理金富謙說明，延後一週實施是為讓相關部會及業者準備因應方案，在開放飲食狀況下仍能預防出入人員染疫。

至於是否考慮解除配戴口罩規定，金富謙表示，室內戴口罩規定仍會維持相當一段時間，但政府將在2週後視疫情考慮解除在室外戴口罩的規定。

此外，韓國政府也將於25日將COVID-19傳染病等級從目前的1級降至2級，隔離義務從「必要」改為「建議」；確診者之後可能不必受居家隔離限制，規劃將在4週後逐步實施新制。

● 越南

越南去年底喊出「與病毒共存」後，不斷擴大疫苗接種族群，廣寧省14日正式為5至11歲兒童注射COVID-19疫苗，河內市與胡志明市則從16日開始進行。

※ 美洲

● 美國

在公共衛生官員宣布改變評估COVID-19問題的方式後，美國國務院14日表示，將大幅削減「請勿旅行」的國際目的地建議名單。

在國務院評估的約215個國家和地區中，目前有將近120個被列為「4級：請勿前往」，包括歐洲大部分地區、日本、以色列和俄羅斯。

國務院説，此次更新「將使大約10%的地點處於第4級」，旅行建議包括所有風險因素，而不僅僅是COVID。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）與德國生技公司BioNTech 14日表示，旗下COVID-19疫苗第3劑在5到11歲健康孩童身上，對於Omicron變異株有顯著的保護力。（編輯：陳昱婷/核稿：張曉雯）1110416