高雄市公布居家照護政策 最快18日上路

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄市長陳其邁今天公布居家照護政策，分「全人照護」、「分級醫療」兩大原則，市府將指派基層診所專責視訊診療同時提供生活關懷，預計最快下週一18日正式上路。

高雄市政府今天公布新增58例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，因應感染Omicron病毒多為輕症或無症狀患者，陳其邁下午在防疫記者會強調「染疫不可怕，市府已經做好萬全準備」，居家照護政策預計最快下週一18日可上路。

陳其邁說明，居家照護有全人照護、分級醫療兩大原則。全人照護就是只要市民確診，市府將立刻指派診所專責醫師多次評估介入，從預防診治到完整醫療處置，由第一線基層診所醫護提供身心理照護；分級醫療則是輕重症分流，以保留不同等級醫療量能，確保病人獲得即時和適切照護。

他表示，市府也設立居家照護中心，分醫療照護和生活關懷兩部分。醫療照護中心除了由專責醫療診所醫師主動提供醫療關懷，也會有居家醫療團隊提供醫療服務；生活關懷中心則是提供十大關懷，負責其他生活關懷事項，讓居家隔離檢疫民眾能撥打全市38區24小時生活關懷專線。

針對居家照護流程，陳其邁指出，市民確診會先由居家照護中心評估狀況條件，若符合相關條件就能啟動居家照護，不符合者則送至專責醫院，或是加強型防疫旅館。

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陳其邁說，若確診者經評估符合居家照護條件，市府將指派基層診所醫護專責視訊診療跟關懷。若市民身體正常，居家照護也將持續到隔離結束，解除前同樣需快篩和PCR確定陰性，並再進行7天自主健康管理；若有身體不適，則需轉介專責基層診所或醫療照護中心再進行遠距診療或居家送藥，再無改善將直接轉送專責醫院。

此外，市府也呼籲只要是公告24類場所工作人員，或公費疫苗1、2、3、7類對象、矯正機關、殯葬場所工作人員，或會接觸不特定人士者，自4月22日起均須完成接種第3劑疫苗。快篩檢驗部分，衛生局提醒全市有1111間基層診所提供快篩試劑，有呼吸道症狀民眾需快速就醫、並以快篩檢測。（編輯：孫承武）1110416

（高雄市政府提供）

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