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疫情15/300

基隆輕症居家照護計畫提報中央 另急申請快篩劑

2022/4/16 18:20（4/16 19:24 更新）
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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，基隆市政府16日在基隆港務分公司加開疫苗施打站，當天上午就有超過400人前往接種。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰傳真 111年4月16日
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續升溫，基隆市政府16日在基隆港務分公司加開疫苗施打站，當天上午就有超過400人前往接種。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰傳真 111年4月16日
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（中央社記者沈如峰基隆16日電）基隆市長林右昌今天指出，基隆「COVID-19無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活支持服務計畫」已提報中央，核定後可上路；此外，快篩試劑將用完，向中央緊急申請5萬劑。

林右昌下午在防疫線上記者會表示，中央今天公布與基隆相關的COVID-19本土案例有92例，但有1例屬境外移入、1例屬外縣市移出，實際上為90例。在這90例中，與家庭群聚相關的有20個家庭共31例，校園相關的有4間小學共9例，其餘為零星群聚案。

此外，基隆市政府今天也加開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗集中施打站，中午前已有404人前往施打，施打族群以年輕人居多。

林右昌指出，基市府已提報中央「COVID-19無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活支持服務計畫」，希望中央盡快核定，目前確診數越來越多，集中檢疫所及醫療的量能需被確保，市府因地制宜所擬定的計畫就是希望醫療單位可以減壓，也希望無症狀或輕症的確診者可在家接受照護。

他表示，這項計畫有2大重點，第一是在現有的居家隔離及居家檢疫基礎上，強化針對無症狀或輕症確診者的生活照顧服務。

第二，有關居家醫療，基市府整合醫院與基層的診所。首先，市府與基隆長庚紀念醫院合作遠距醫療系統；其次，市府與基層醫療診所合作，可就近在無症狀或輕症確診者居家附近，進行指派或安排相關的服務與關懷。

林右昌指出，計畫中可優先執行的對象，目前規劃是要符合衛生福利部疾病管制署的資格條件。首先，居隔期間陰轉陽者，留在原家戶接受照護；其次，解隔離前陰轉陽者，因已到病毒發作後期，理論上感染力低，也可留在原家戶接受照護；最後，新增案例中沒有症狀的確診者。

他說，日後也會設立服務專線，相關的社會支持，包括物資協助、垃圾清運等疑難雜症，都可透過專線提供協助。

媒體提問，疫情升溫，基隆快篩試劑量能是否充足。對此，林右昌指出，現在市府庫存的快篩試劑不多，只剩下幾天的使用量，因為疫情關係，市府已向中央緊急申請，希望先撥補5萬劑給基隆。

他表示，市府日前曾提出發放快篩試劑給國小孩童，主因這些孩童目前尚未施打COVID-19疫苗，當然中央現已在評估讓12歲以下孩童施打疫苗，但在這項政策還未上路前，希望中央趕緊核定由基隆試辦小學快篩計畫，這已是許多校園與家長的心聲。（編輯：戴光育）1110416

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