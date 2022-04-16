中火傳有確診 廠方指外包商員工染疫

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市今天新增40例COVID-19本土確診，中市府指稱其中1例是台中火力發電廠員工。中火晚間指出，這例確診個案是協力廠商員工，不是中火員工，中火已進行後續相關防疫作業。

台中市政府下午召開疫情指揮中心記者會，台中市長盧秀燕會中公布，中市今天新增40例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例。

其中，外縣市足跡或接觸確診者新增11例、已知群聚案新增23例、密切接觸者增4例、感染源不明或疫調中新增1例，還有1例確診者在外縣市由外縣市收治。

台中市衛生局長曾梓展在會中說明，其中1例確診個案是60多歲的男性，11日到台中火力發電廠應徵工作，13日及14日才去上班2天就確診，這名確診個案日前曾與妻子一起參加宜蘭羅東玉照天宮環島進香團，夫妻2人都確診，將通知台中火力發電廠進行清消，同時展開相關疫調。

對於台中市府公布中火員工確診訊息，中火晚上發布聲明指出，經查這名確診個案是中火協力廠商的員工，並不是中火的員工，中火已進行後續相關防疫作業。（編輯：戴光育）1110416