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學生確診新增115例 全國444校停課

2022/4/16 18:56
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（中央社記者陳至中台北16日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天晚間公布最新確診學生統計，新增115例，各級學校累計達2640名學生染疫，全國共444校停課。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年4月16日下午5時30分為止，共2640名學生染疫，其中1968例是本土案例（較昨天統計增113例），672例是境外移入（較昨天統計增2例）。

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另外，教育部截至今天下午3時統計，全國共有18縣市、444校全校或部分班級停課，包含幼兒園73所、國小182校、國中58校、高級中等學校83校、大專校院48校。

教育部12日公布新的停課標準，由原先的2班師生確診，全校停課，調整為1/3以上班級或10班以上停課，才全校停課。不過新制不溯及既往，之前已停課學校沿用舊的停課標準，因此上述統計數字包含日前已停課的學校，並非全都是新制下所新增。（編輯：張芷瑄）1110416

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