理財說明會若未落實實聯制 中市府將開罰業者

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某科技公司日前在台中烏日臻愛會館舉辦虛擬貨幣說明會後，陸續出現確診個案。對於餐廳業者及主辦說明會的科技業者是否落實實聯制，台中市長盧秀燕（圖）16日表示，衛生局會針對人數查核，如有不實，將依法開罰餐廳及科技業者。中央社記者郝雪卿攝 111年4月16日

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（中央社記者郝雪卿台中16日電）一家科技公司9日在台中市烏日區臻愛會館舉辦理財說明會後，陸續出現確診個案，台中市長盧秀燕今天表示，發現掃描筆數與參加人數有落差，如未落實實聯制，將對相關業者開罰。

台中市政府下午召開疫情指揮中心記者會，對於科技業者於9日在烏日區臻愛會館舉辦虛擬貨幣說明會，事後陸續有出席者確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），對於市府昨天公布出席活動藝人名單有出入，盧秀燕也在會中再次向藝人鼓鼓、孫生表達歉意。

盧秀燕表示，廠商提供9日參加虛擬貨幣聚餐藝人名單共15人，但其中孫生、鼓鼓沒有參加，且都有遵守防疫規定，造成他們的困擾她深感抱歉。

盧秀燕指出，但是其他13名藝人名單是正確的，市府都一一聯絡上，他們已進行快篩，且都是陰性，感謝配合防疫。她也呼籲有實際參加當天理財說明會的民眾，盡快篩檢，以保護自己的健康。

至於當天參加說明會的人數，盧秀燕指出，昨天衛生局人員前往「臻愛會館」查核，會館人員表示9日約有480人參與活動，入場民眾皆有要求掃描QR code才得進入會場，至於掃描筆數與實際人數有落差的原因，可能是掃實聯制時以加註數字方式記錄同行人數導致。

對於餐廳業者及主辦說明會的科技業者是否落實實聯制，盧秀燕表示，衛生局會針對人數查核，如有不實，將依法裁罰餐廳及科技業者新台幣3000元到1萬5000元罰鍰。

此外，對於主辦活動的業者，盧秀燕說，如果涉及未配合市府進行疫調或提供疫調不實，將依據傳染病防治法規定處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1110416