部立花蓮醫院增22人確診 曾至3科就診民眾需快篩

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮縣今天新增55人確診，部立花蓮醫院22例最多，花蓮衛生局長朱家祥指出，初步懷疑感染源為某門診區，提醒民眾11日至13日曾至部花內科、家醫科及體檢科就診民眾，儘速前往快篩。

花蓮縣政府今天下午舉辦防疫記者會，花蓮縣長徐榛蔚指出，新增55例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，部花22人、奧斯卡美式餐廳1人、慈濟醫院2人、小加拿大美語補習班4人、秀林鄉滿月酒6人、外縣市染疫6人及14人疫調中。

徐榛蔚指出，預計21日會再增加87間防疫旅館床數，目前還在持續調整設備中。

朱家祥指出，部花分析確診個案，懷疑感染源可能在某一門診區，附近相關人員幾乎全部確診，提醒4月11日至13日曾到部立花蓮醫院內科、家醫科、體檢科就診民眾，儘速前往快篩。

朱家祥指出，根據確診個案分析，有7人重疊足跡為參加秀林鄉和中部落滿月酒，明天上午9時至11時將於和中多功能活動中心開設快篩站，提醒與確診者有足跡重疊、收到細胞簡訊通知者，可前往快篩檢測。

據了解，秀林鄉和中部落滿月酒11日晚間6時在自家門前舉辦，因疫情只辦3桌，聚集人數約30多人。

花蓮縣政府代理教育處長翁書敏指出，四維高中、海星高中、吉安國中、花蓮縣波斯頓國際實驗教育機構、秀林鄉立幼兒園銅門分班今天共新增6名確診學生，確診班級暫停實體課程10天，幼兒園、實驗教育機構全校暫停實體課程至24日。（編輯：謝雅竹）1110416

（花蓮縣政府提供）

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