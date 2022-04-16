更多編輯台推薦新聞：
專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路
文化

專訪／科幻小說家X未來學家 劉宇昆與眾不同的創作之路

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火
地方

烏克蘭彰化女婿大甲媽遶境當志工 祈求家鄉遠離戰火

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？
生活

整理包／COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緊鄰上海防疫壓力大 蘇州宣布多區採封閉式管理
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情15/300

部立花蓮醫院增22人確診 曾至3科就診民眾需快篩

2022/4/16 17:21（4/16 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣政府16日下午舉辦防疫記者會，花蓮縣長徐榛蔚（左2）指出，本日新增55例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，以部立花蓮醫院22例最多。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年4月16日
花蓮縣政府16日下午舉辦防疫記者會，花蓮縣長徐榛蔚（左2）指出，本日新增55例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，以部立花蓮醫院22例最多。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年4月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮縣今天新增55人確診，部立花蓮醫院22例最多，花蓮衛生局長朱家祥指出，初步懷疑感染源為某門診區，提醒民眾11日至13日曾至部花內科、家醫科及體檢科就診民眾，儘速前往快篩。

花蓮縣政府今天下午舉辦防疫記者會，花蓮縣長徐榛蔚指出，新增55例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，部花22人、奧斯卡美式餐廳1人、慈濟醫院2人、小加拿大美語補習班4人、秀林鄉滿月酒6人、外縣市染疫6人及14人疫調中。

徐榛蔚指出，預計21日會再增加87間防疫旅館床數，目前還在持續調整設備中。

朱家祥指出，部花分析確診個案，懷疑感染源可能在某一門診區，附近相關人員幾乎全部確診，提醒4月11日至13日曾到部立花蓮醫院內科、家醫科、體檢科就診民眾，儘速前往快篩。

朱家祥指出，根據確診個案分析，有7人重疊足跡為參加秀林鄉和中部落滿月酒，明天上午9時至11時將於和中多功能活動中心開設快篩站，提醒與確診者有足跡重疊、收到細胞簡訊通知者，可前往快篩檢測。

據了解，秀林鄉和中部落滿月酒11日晚間6時在自家門前舉辦，因疫情只辦3桌，聚集人數約30多人。

花蓮縣政府代理教育處長翁書敏指出，四維高中、海星高中、吉安國中、花蓮縣波斯頓國際實驗教育機構、秀林鄉立幼兒園銅門分班今天共新增6名確診學生，確診班級暫停實體課程10天，幼兒園、實驗教育機構全校暫停實體課程至24日。（編輯：謝雅竹）1110416

（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
延伸閱讀
本土病例增1199例新北最多 首見未滿5歲童重症宜蘭醫療量能達臨界點 啟動居家照護新北2歲重症童家長指遭延誤就醫 陳時中公布通報時序釋疑
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀