本土病例增1199例新北最多 首見未滿5歲童重症

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國內COVID-19疫情持續延燒，台北車站疫苗接種站12日下午有許多民眾前來施打疫苗，現場出現排隊人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北16日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增1199例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，境外移入152例，無死亡病例；另新增9例中症、1例重症，並首見未滿5歲童併發重症。

新增案例分布19縣市，以新北市434例最多。（編輯：李明宗）1110416

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1,351例COVID-19確定病例，分別為1,199例本土個案及152例境外移入（143例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增之1,199例本土病例，為575例男性、623例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年3月31日至4月16日，其中包含672例為無症狀感染。個案分佈為新北市434例，臺北市206例，桃園市159例，基隆市92例，高雄市60例，花蓮縣55例，臺中市40例，宜蘭縣39例，臺南市29例，彰化縣16例，新竹縣15例，苗栗縣及屏東縣各12例，新竹市10例，臺東縣7例，雲林縣及南投縣各5例，嘉義市2例，嘉義縣1例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為66例男性、86例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓4例，韓國3例，印尼及泰國各2例，新加坡及美國各1例移入，另139例調查中。入境日介於今年2月24日至4月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,646,789例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含7,613,265例排除），其中33,205例確診，分別為9,600例境外移入，23,551本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例（原本土病例案30878、案31392及案31531，經疫調後為重複或陰性個案，改列空號），累計193例移除為空號。2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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