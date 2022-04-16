快篩試劑需求上升 蘇貞昌令增鋪貨量、協助企業

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（中央社記者賴于榛台北16日電）行政院長蘇貞昌今天召開擴大防疫會議時指出，近日快篩試劑需求上升，請指揮中心與相關部會密切注意到貨後的物流狀況，在購買熱點增加鋪貨量，並協助企業取得快篩試劑。

行政院發言人羅秉成今天透過媒體群組指出，蘇貞昌上午9時召開擴大防疫會議，討論國內外疫情、國內醫療量能以及醫療物資整備情形等議題。

羅秉成說，指揮中心表示，境外移入病例數還在高峰，國際傳播風險仍大，國內本土疫情本週較明顯上升，新增多起群聚，然而確診病例99.56%為輕症或無症狀者，因此目前防疫目標為減少重症，減緩病例增加速度，並以個案隔離處置為優先。

指揮中心指出，為擴大醫療應變量能，已公布明確輕重症分流指引，將隨時根據疫情變化調整，昨天也公布22日起，包含遶境、進香團、旅行團體、健身房等，參與民眾及工作人員均需完成3劑疫苗接種；另外並鼓勵民眾下載「台灣社交距離APP」，強化民眾自主防疫應變。

醫療物資方面，指揮中心說，中重症藥物，注射型現有1萬6000人份，口服藥物1萬3000多份，增加採購的藥品將根據合約期程陸續到貨；快篩需求部分，目前已徵用國產廠商快篩試劑，加上訂購進口快篩試劑近日將陸續到貨，未來可提供價穩量足的快篩試劑讓民眾購買。

蘇貞昌指示，防疫戰略已調整為「重症求清零、輕症有效管控」，並穩健開放讓民眾正常生活，雖然確診病例大多為輕症或無症狀者，但輕重症分流上仍需預留重症的醫療量能，確保民眾就醫需求。

蘇貞昌並指出，近日快篩試劑需求上升，請指揮中心與相關部會密切注意到貨後的物流狀況，在民眾購買熱點增加鋪貨量，並協助有防疫需求的企業取得快篩試劑。

蘇貞昌要求各部會預先做好準備，隨著疫情變化，調配各種防疫量能的需求。（編輯：郭無患）1110416