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疫情17/300

中市府疫調失誤 盧秀燕向鼓鼓、孫生致歉

2022/4/16 13:22（4/16 14:01 更新）
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台中市烏日區一場虛擬貨幣說明會有與會者確診，台中市政府公布當天出席藝人名單有出入，市長盧秀燕（前中）16日向藝人鼓鼓及孫生表示歉意。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月16日
台中市烏日區一場虛擬貨幣說明會有與會者確診，台中市政府公布當天出席藝人名單有出入，市長盧秀燕（前中）16日向藝人鼓鼓及孫生表示歉意。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月16日
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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市烏日區一場虛擬貨幣說明會有與會者確診，台中市政府公布當天出席藝人名單有出入，市長盧秀燕今天向鼓鼓及孫生表示歉意，也肯定沈玉琳等人配合篩檢是防疫優等生。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台中市政府今天在豐原區豐圳里活動中心開設疫苗快打站，盧秀燕到場視察時，接受媒體聯訪表示，對於昨天市府公布藝人出席名單有出入表達歉意。

一家科技公司9日在烏日區臻愛會館舉辦理財說明會，目前已有3名與會者確診，市府昨天在防疫記者會中公布當天出席的藝人名單共15人，呼籲這些藝人儘速去篩檢，但其中被點名的鼓鼓及孫生，事後都澄清自己當天並未出席。

盧秀燕在接受聯訪時表示，對於廠商提供的藝人名單，與當日實際出席情形有出入，包括鼓鼓、孫生等少數藝人未出席，造成他們的困擾，她感到非常抱歉，至於為什麼廠商提供的名單會有一部分出入，市府還要再瞭解。

盧秀燕呼籲，那天在說明會的場域，如果有參加的民眾，或的確在現場出席的藝人們，希望趕快去篩檢，以確保自己的健康狀況；目前已知藝人沈玉琳、詹惟中、郭靜等人，都已去篩檢，謝謝他們的配合，是防疫優等生。

至於目前快篩試劑存量不足及台中市因應措施，盧秀燕指出，既然中央徵調家用快篩試劑，一定會根據疫情及居家檢疫、居家隔離人數多寡，採取公平配發原則，盡速擬訂撥補家用快篩試劑的辦法；台中市預訂的3萬劑已經被中央徵調走，現存的劑量恐於1週內用罄，希望中央徵調走之後要趕快撥補下來，保護市民健康。（編輯：謝雅竹）1110416

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