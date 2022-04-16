高雄左營分局10人確診 初判員警參拜感染釀群聚

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄今天新增58例本土確診個案，針對昨天爆發左營警分局10人群聚感染，市府衛生局公布，感染源疑為案31365員警10日前往東照山關帝廟參拜遭感染，再將病毒帶回分局傳染同事。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增60例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，高雄市長陳其邁下午在防疫會議後記者會表示，因其中2例的工作生活地都在外縣市，經病例移轉外縣市後，今天高雄共有58例本土個案。

陳其邁指出，58例確診個案中，有17例在居家隔離期間陰轉陽，無社區風險、外縣市旅遊史6例、與確診者密切接觸者32例，1例複驗中（3月27日自越南入境自費採檢），2例疫調中。

針對左營警分局10人確診，衛生局簡任技正潘炤穎說明，經疫調發現疑是指標個案案31365員警在10日跟同住家人前往大樹區東照山關帝廟參拜用餐，因和另外3名確診者足跡重疊遭傳染。之後又返回左營分局7樓工作，導致工作範圍的6到8樓同事接連確診。

相關確診足跡，包括東照山關帝廟、左營區您好台灣鹹酥雞、十兄弟綠豆湯、World Gym高雄中華店、大苑子高雄自強店等。

潘炤穎也說，值得注意的還有案32370跟32371個案，2人在6日、10日、11日先後前往享溫馨巨蛋店、建國店、神采飛揚KTV馬拉松式唱歌，其餘相關確診足跡還有萬豪酒店11樓、哈囉市場、右昌元帥府、莒光市場、泰晶典養生館等。（編輯：郭諭儒）1110416