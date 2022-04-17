蘇州封控台廠生產正常 防原料供應生變、政策調整

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中國本土COVID-19疫情嚴峻，台商匯聚的蘇州市封閉管控。圖為蘇州民眾到北寺塔核酸篩檢站排隊採檢。（中新社）

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）中國本土COVID-19疫情嚴峻，台商匯聚的蘇州市封閉管控，上銀蘇州廠位於防範區域，工廠仍運作，台達電吳江廠營運持續；聯電和艦廠與國巨生產正常；和碩暫不評論，鋁質電容廠立隆電蘇州子公司部分停工。

中國本土疫情多點爆發，江蘇省蘇州市疫情增溫，蘇州工業園區15日下午發布疫情防控通告，凡是可以居家辦公的一律居家辦公，不能居家的人員出入場所一律憑24小時核酸陰性證明或當日核酸採樣憑證。

根據蘇州市政府新聞辦公室官方微博「蘇州發布」公告，16日零時起，進一步提升吳江區、吳中區、相城區、姑蘇區、蘇州工業園區和虎丘區（蘇州高新區）的疫情防控措施，採取封閉式管理，嚴格管控人員進出。

蘇州是台商匯聚主要地區，其中傳動元件大廠上銀當地設有廠區，上銀今天接受中央社記者詢問表示，目前中國大陸防疫嚴至鬆，分成封控區、管控區和防範區，上銀蘇州廠位於防範區域，現在工廠仍可運作，隨時配合當地政府政策防範管理。

上銀指出，上週末較前一週新增規定之一，就是員工進廠必需提供24小時核酸檢測陰性證明，員工若無證明，上銀蘇州廠安排醫護人員，在入廠處直接進行檢驗，陰性才可入廠。

台達電子在蘇州吳江設有廠區，台達電今天接受記者電訪指出，吳江廠目前營運持續進行，不過部分位於昆山和無錫的供應商因疫情停工，部分材料無法正常供應，當地廠區持續與供應商溝通，降低料況影響。

法人指出，台達電吳江廠主要生產車用馬達、風扇、電源供應器等產品，自動化程度高。

晶圓代工廠聯電和艦芯片製造公司也位於蘇州，主要以8吋晶圓製造為主，聯電下午接受詢問表示，和艦廠生產一切正常。

被動元件大廠國巨在蘇州設有廠區與銷售據點，併購美商基美（Kemet）在蘇州也設有廠區，國巨16日晚間接受記者電訪表示，蘇州主要廠區位市中心新區，未受到管控影響，維持正常生產。

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代工廠和碩今天下午接受記者電訪表示，目前並無評論。根據去年第4季財報，和碩在蘇州轉投資公司包括名碩電腦、百碩電腦、康碩電子、凱碩電腦、復揚電子、聯碩電子、虹華科技等。

鋁質電容廠立隆電於16日晚間公告，子公司立隆電子（蘇州）配合當地政府防疫工作，15日晚間11時至22日晚間11時部分區域加強管控措施，當地子公司部分停工，期間協調集團內其他廠區生產支援。（編輯：黃國倫）1110417