台北市增201例確診 曾赴金色三麥、錢櫃、海底撈等

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）台北市今天新增201例COVID-19確診，衛生局說明，個案分布在內湖區29例最多，確診者足跡包含至金色三麥南港CITYLINK店、錢櫃南京店、海底撈火鍋京站店等，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天公布13名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者足跡，包含金色三麥南港CITYLINK店、寶貝餓餓早午餐、龍亨集團國際名商夜總會、錢櫃台北忠孝店、典華幸福機構、一幻拉麵台北信義店、戰國網南港店、劉家魷魚羹、錢櫃南京店、藏壽司松江南京店、海底撈火鍋京站店等。

衛生局提醒，曾造訪相同場域的民眾，應加強自我健康監測，如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水或腹瀉等疑似症狀，先使用家用快篩採檢，或到7家社區採檢站採檢。

衛生局發言人紀玉秋在視訊記者會上表示，今天新增201例本土病例，居住在內湖區29例最多，感染源部分，有5例與酒店、酒吧及夜店等娛樂場所相關；1例與KTV相關；39例曾與確診者接觸。

另外，針對北市府媒體事務組替代役確診一事，紀玉秋說，共匡列媒體事務組17人及家人1人，其中17人採檢結果為陰性，另一人尚未出爐。

媒體詢問，有民眾投訴健康服務中心及防疫專線電話皆打不通，紀玉秋坦言，近期確診者、居隔者急遽增加，可能有佔線的狀況，已經在積極擴充電話線路處理，如果民眾有緊急就醫需求，可以直接撥打119。（編輯：李亨山）1110417