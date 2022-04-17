高雄增34確診無不明感染 陳其邁：兒童疫苗盡快施打

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高市府今天公布高雄新增34例確診，感染源都清楚，另有1例復驗陰性排除確診。針對莫德納疫苗核准用於6至11歲，陳其邁說，高雄疫苗庫存足夠，市府會盡快做好施打準備。

中央流行疫情指揮中心今天宣布高雄今天新增35例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，高雄市長陳其邁下午在疫情記者會上表示，新增確診個案感染源都清楚，並其中有1例因為復驗陰性加以排除。

衛福部食藥署今天通過授權莫德納疫苗適用於6到11歲兒童，陳其邁表示，經盤點高雄市庫存足夠，市府衛生局和教育局下週會先做好準備，通過ACIP審查後，即會安排校園施打，保護所有小朋友健康。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天高雄市確診34案中，有11例為居隔期間陰轉陽，無社區風險；18例為匡列採檢密切接觸者發現。

5例確診個案有外縣市旅遊史，潘炤穎說明，其中3人有台北旅遊史，包含案34511、案34519曾到台北參加演唱會；案34699曾與確診個案接觸。另2例曾到屏東確診案，案33512曾到天上人間小吃部，自主健康管理期間發病就醫確診；案33759則曾到過屏東特定足跡熱點。

針對左營警分局員警確診，高市府昨天說明，疫調發現是指標個案曾到大樹區東照山關帝廟參拜用餐，與其他確診者足跡重疊，衍生警局多人確診。潘炤穎說，已匡列採檢關帝廟工作人員，目前都是陰性。

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潘炤穎並公布確診個案足跡，包含享溫馨KTV巨蛋店、建國店、神采飛揚KTV、好樂迪建工店、第一羊肉爐、萬豪酒店樂軒和牛專門店、丹丹漢堡瀋陽店、瑞隆市場、大遠百威秀影城、饗食天堂高雄三多店、旭川居酒屋、「藝」居酒屋等都入列；並有確診者在可傳染期間多次到岡山教會參加活動。

高雄市明天將啟動輕症在宅照護，以居隔期間陰轉陽者優先實施。衛生局長黃志中表示，基層醫師熱烈投入傳染病防治，到週五下班前已超過210家基層診所洽詢，且還在增加中。（編輯：陳仁華）1110417