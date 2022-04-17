高風險縣市公費快篩陸續到貨 雙北桃花各10萬劑

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40萬劑公費快篩試劑將於17日下午陸續送抵雙北、桃園、花蓮，4大高風險縣市各到貨10萬劑。圖為家用快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北17日電）國內本土疫情升溫，指揮中心說明，40萬劑公費快篩試劑將於今天下午陸續送抵雙北、桃園、花蓮，4大高風險縣市各到貨10萬劑；自費家用快篩將採實名制並降價，無須囤積。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例連續3天飆破千例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天下午記者會中說明提供國內高風險縣市公費快篩試劑的最新進度，台北市、新北市、桃園市及花蓮縣等4大高風險縣市皆會配送10萬劑，今天下午2時至5時將陸續到貨。

陳時中說明，今天分配的40萬劑公費快篩試劑，是針對高風險社區監測，以特定場域為主，並非實名制快篩，強調「家用快篩會愈來愈便宜」，民眾購買家用快篩試劑將採實名制並降低價格，請民眾無須囤積，有實際使用需求再購買即可。

列為高風險縣市包括新北、台北、基隆、桃園、高雄和花蓮，隨著國內疫情繼續攀升，各縣市陸續加入「輕症在家」制度。陳時中表示，六都皆已準備開辦，另外還有宜蘭、花蓮、基隆也將加入舉辦，至於全台實施時程，「準備好就會來辦，大家都在準備」。

醫療資源方面，全國專責及負壓病床總床數為5268床，空床數3282床，空床率62.3%；50家中央集中檢疫所總床數為6570床，空床數1689床，空床率為25.7%；地方加強型防疫旅館共6家1195床，空床數160床，空床率13.4%。（編輯：張雅淨）1110417