2歲重症童搶救中 指揮中心20日訂兒童送醫要件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北17日電）國內出現首例未滿5歲幼童因COVID-19併發重症，指揮中心今天表示，「大家很努力」，醫院積極救治這名幼童；中央20日開會訂確診兒童送醫要件，避免再次出現類似事件。

國內出現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童重症病例，個案為一名未滿5歲男童，14日採檢確診，當天即住進加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療。

面對兒童首例重症個案，家長擔憂，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在疫情記者會中表示，將與兒科醫學會專科醫師討論幼兒輕症居家照顧警示徵狀及建議，提供家長參考，確診兒童送醫要件預計將於20日下午開會定案，內容將包含症狀分類辨識、遠距視訊就醫、轉醫等，確保居家照護過程妥善。

根據指揮中心統計，自今年1月截至4月16日0至18歲COVID-19確診病例共有2208人，分別為本土病例共1761人、境外移入個案為447人，其中2206人為輕症、1例中症（10多歲）及1例重症（5歲以下）。

媒體詢問，指揮中心是否規劃簡化染疫幼童的送醫過程及住院條件。陳時中重申，「政策方向不是這樣」，住院條件必須落實輕重分流，依循送醫條件，不可全部都送到醫院，必須確保醫療量能。

至於未確診、被匡列為居家隔離對象的幼兒，羅一鈞建議，幼兒應與確診家人區隔，不可共餐，降低感染風險，如果暴露空間重疊，應該落實清消，避免直接或間接造成小朋友染疫風險。（編輯：管中維）1110417