柯文哲、黃珊珊曾接觸確診者 採檢後返家自主隔離
2022/4/17 16:09（4/17 16:27 更新）
台北市長柯文哲（右）、副市長黃珊珊（左）17日接獲通知曾與確診者近距離接觸，採檢後返家自主隔離。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳昱婷台北17日電）COVID-19疫情升溫，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天接獲通知曾與確診者近距離接觸，市府表示，兩人全程皆有配戴口罩，不過保險起見仍先進行採檢，並直接返家自主隔離。
台北市政府發言人陳智菡今天下午說明，柯文哲與黃珊珊13日下午2時曾於府內接待中華智慧運輸協會（ITS Taiwan）與貴賓，其中一人因曾赴澎湖旅行團，同團有多人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），15日採檢後於昨天確診。
陳智菡指出，柯文哲與黃珊珊約在下午1時30分接獲通知，兩人雖在接待過程中全程配戴口罩，但因曾近距離接觸，為保險起見，仍赴聯合醫院仁愛院區進行採檢，並直接返家觀察、主動隔離，後續將按照疫調專業判斷配合辦理。
台北市衛生局發言人紀玉秋下午透過視訊記者會表示，目前仍針對確診者進行疫調中，會去實際了解接觸情形，做後續安排。
紀玉秋表示，台北市今天新增201例本土病例，其中12例與澎湖親友旅行團相關。（編輯：李亨山）1110417
中央社整理COVID-19快篩陽性應對流程及接觸確診者注意事項。（中央社製圖）
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