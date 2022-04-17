屏東新增14例確診 2歲及1歲兄妹檔染疫皆輕症

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東縣政府今天公布14例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中1歲女童、2歲男童（兄妹）皆輕症，也因接觸家族確診親戚而染疫；屏東目前已有7校7班停課。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，新增的14例中，娛樂場所衍生的有6例、與其他確診者個案相關的也有6例、另2例感染源仍在疫調及追溯中；共匡列382人採檢。屏東縣長潘孟安也在臉書（Facebook）貼文指出，目前有7校7班停課。

根據縣府疫調指出，從娛樂場所衍生的6例中，案33749、案33751、案33754與天上人間有關；可愛小吃部衍生一對母子確診，分別為案33752、案33753，由於他們曾在10日與家人至萬丹廣安村東勢角福德祠參加流水席，與案31015足跡重疊，15日接獲衛生局通知隔離採檢確診；四季紅小吃部也新增案34221。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

6例與其他確診個案相關，其中有一家4口案34505、案34506、案34507、案34508因接觸家族親戚確診者而染疫，年紀最小僅1歲；另案34509是案34507同住室友，因接觸感染；案33750則接觸高雄確診個案，通知居家隔離前採檢確診；還有案34222、案34504案感染源仍在疫調中。

縣府指出，確診者相關足跡包括麒珍燒臘、至麗土魠魚羹、百家珍小吃部、天然商行、石光見黃昏市場、竹田彬彬檳榔攤、九乘九文具專家－屏東民生店、太平洋百貨4樓、麥當勞－屏東自由店、內埔妙善宮、LuLu廚坊、洪士雄舞蹈學苑、龍泉活動中心、內埔地區農會、99百貨－中興店、7-11順越門市等，均已陸續進行清消作業。（編輯：陳仁華）1110417