台東新增17名確診者 2高山協作也染疫

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（中央社記者李先鳳台東縣17日電）台東今天新增17名COVID-19確診者，其中12例是成功鎮進香團延伸、2案為外縣市登山團有台東縣協作染疫，今年累計84名確診者。縣府呼籲，若與確診者密切接觸應主動聯繫衛生局篩檢。

台東縣衛生局說明，今天因成功鎮進香團延伸12例確診者，其中1例為縣府員工居隔期間陰轉陽；另外有3例為昨天感染源待釐清的成功鎮60多歲女性的同住家人，第一時間皆已匡列居家隔離。

還有2例為登山團協作，4月5日至14日參加登山活動，登山期間身體無任何不適情形，下山後得知山友確診，主動通知衛生局採檢後確診，2人皆無症狀，且無縣內公共場所足跡。

今天確診個案中共有2名學生皆為家人確診後匡列採檢，1名為台東特教學校學生，同樣為隔離期間陰轉陽，這名學生於可傳染期間並沒有校內密切接觸者，台東特教學校並不會進一步停班課，另1名則為成功鎮三民國小學生，因在校內有跑班上課情形，學校將停課至22日。

衛生局指出，昨天在縣府大樓後方停車場及今天成功鎮海濱公園快篩站，共快篩474人，1人PCR複驗後確診，已列入昨天個案；成功快篩站昨天整天至今天上午則篩680人，4快篩陽性待PCR採檢中。

衛生局表示，今天確診的17個案中有4人未施打過疫苗，為保護家人保護自己，請尚未接種疫苗的鄉親，務必預約施打。

縣長饒慶鈴指出，衛生局、衛生所團隊半個多月來持續匡列、疫調、徹夜加班、連假日都不能休息，防疫是大家共同的責任，民眾若與確診者在沒有適當防護的情況下密切接觸，在還沒接到衛生單位通知之前，主動衛生局防疫專線089-331174（上班時間）、非上班時間撥0975-288-155。（編輯：陳仁華）1110417