基隆果菜市場和崁仔頂8確診 染疫商家停業3天

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市今天新增107例確診，其中果菜市場和崁仔頂漁市各有2例和6例；市長林右昌說，今年疫情狀況和去年不同，市府不會要求全面休市，但會請確診商家休業3天。

林右昌下午在線上記者會表示，中央流行疫情指揮中心今天公布與基隆相關共107例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，無症狀有73例、輕症有34例，家庭群聚相關占最大宗，有20個家庭31例，職場部分則有6個職場共9例，其中包括果菜市場相關2例，崁仔頂漁市有6例。

林右昌說，今年狀況和去年不同，市場所有攤商都依政府規定接種2劑疫苗，甚至多數攤商已接種3劑，且今年絕大多數個案是無症狀或輕症，和去年出現較多中重症不同，市府不會針對出現確診個案的市場或崁仔頂漁市進行全面性休市。

不過，林右昌表示，有確診個案的商家，市府會請商家休業3天全面清消，市府也會針對密切接觸者匡列居家隔離對象，並要求商家所有員工接受PCR核酸檢測。

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此外，林右昌指出，市府昨天已將「COVID-19無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活支持服務計畫」呈報中央正在審核中，預計明天記者會向大家說明執行細節，基隆將同步啟動無症狀或輕症新措施，只要符合衛生福利部疾病管制署規定的相關條件，就可在家接受醫療照顧。

此外，林右昌表示，這2天疫苗施打非常踴躍，經協調後，設在基隆港務分公司的疫苗施打站，這處施打站明天和19日繼續加開2天，服務時段從上午8時30分至11時30分，和下午1時30分至4時30分，請民眾多加利用。（編輯：陳仁華）1110417

（基隆市政府提供）

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