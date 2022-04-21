中國新增本土染疫1萬9382例 連2日低於2萬例

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中國官方21日通報，新增COVID-19本土病例1萬9382例，連續兩日低於2萬例。圖為上海醫護人員19日在封控區為民眾進行檢測。（中新社）

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（中央社台北21日電）中國官方今天通報，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例1萬9382例（含確診者與無症狀感染者），連續兩日低於2萬例。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，20日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2841例，其中境外移入病例11例，本土病例2830例。

無症狀感染者方面新增1萬6617例，其中境外移入65例，本土1萬6552例。

上海仍是中國大陸疫情最嚴峻的地方，20日本土確診達1萬8495例，占整體本土確診比例95%。此外，新增8人死亡，這是連續第4天再有患者病亡，本輪累計死亡人數達25人。

另據上海衛健委，在隔離管控中發現新增本土確診1976例與無症狀感染者1萬5619例，其餘則是集中於相關風險人群，共900例。

衛健委通報，截至20日24時，中國大陸累計死亡4663例，累計報告確診病例19萬3953例。

港澳方面，香港特別行政區累計31萬234例（出院6萬8755例，病亡9186例），澳門特區累計82例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110421