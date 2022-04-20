欣興昆山廠1復工1續停 投顧：封城對PCB產業影響趨緩

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（中央社記者江明晏台北20日電）IC載板大廠欣興公告旗下2個昆山廠1個復工、1個續停，投顧指出，昆山市封城對於廠商營運負面影響漸減，5、6月應可追上出貨進度，ABF載板短期供需變化不大。

IC載板大廠欣興今天公告，旗下位於昆山的2廠昆山鼎鑫及欣興同泰配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，自4月2日起至4月19日停工，其中，昆山鼎鑫自今天起依政府規定逐步恢復生產。欣興同泰將維持停工，待當地政府進一步通知。

觀察PCB產業，投顧認為，新台幣貶值可提升第2季獲利率，但部分需求減弱，且昆山市封城對於廠商營運負面影響漸減，5、6月應可追上出貨進度，ABF載板短期供需變化不大。

昆山市自4月2日開始封城，投顧觀察，初期嚴格管控物流，隨著疫情漸受控制，目前當地PCB廠商已陸續恢復正常購料和銷售，廠商預期5、6月可以追上出貨進度，對於第2季營收影響不大，而短期生產不順和陸運費用增加，則會小幅影響第2季獲利。

投顧指出，大陸多地陸續封城，造成供給減少，伺服器板訂單量沒有出現明顯變化，因晶片不足，部分客戶更改設計，同時推出數套平台，可能會造成庫存混亂。汽車板訂單量略降，主因汽車板庫存已高，客戶調整出貨量和庫存量。而手機、電視、筆電等消費性產品廠商陸續下修第2季訂單量。

投顧說明，由於目前供需仍在變化，PCB廠商預期4月結束之後，第2季營運狀況才會逐漸明顯。

而針對先前股價火熱的ABF載板廠，投顧觀察，第1季產品組合好轉，加上業外匯兌收益，整體營運可望優於原先預期，第2季ABF載板產能利用率可望維持滿載，加上新產能陸續量產，預期獲利持續向上，短期供需變化不大。

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但近期外資賣股求現，降低持股比重，造成ABF載板廠股價下跌，投顧認為，近期消費性產品需求轉弱，尚需觀察後續對於ABF載板需求影響；欣興楊梅廠於第2季開始生產美系晶片大廠的伺服器晶片載板，此部分為新產品，庫存有限，短中期不會面臨庫存調整壓力，而美系晶片大廠的生產良率，將影響載板需求量。

投顧表示，近期新台幣兌美元匯率貶值1元，推估PCB廠商毛利率20%的產品獲利可增加10%、毛利率25%的產品獲利增加8%、毛利率30%的產品獲利增加6%，低毛利率產品受惠幅度大；而在兩岸與海外布局的PCB廠中，其台灣廠占整體營收比重逾50%的有敬鵬、燿華、欣興、景碩、高技、台郡、台虹、南電等，預料相關廠商第1季將有不錯的匯兌收益，第2季毛利率可望受惠貶值效應。不過，投顧表示，5月之後，氣溫開始升高，需留意供電狀況。（編輯：趙蔚蘭）1110420